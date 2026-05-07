Video viral de la bienvenida de una aerolínea para las ARMY que llegaron a la CDMX Previo al inicio de los conciertos de BTS en México, una aerolínea se viralizó por darles la bienvenida a las ARMY que llegaron a la CDMX

En medio de la emoción que se vive en la CDMX por los próximos conciertos de BTS en México, una aerolínea se viralizó por darle la bienvenida a las ARMY que llegaron a la ciudad.

BTS se estará presentando en el Estadio GNP Seguros este 7, 9 y 10 de mayo, por lo que, previo al inicio de sus conciertos, miles de fanáticas de esta agrupación surcoreana han llegado a la CDMX para no perderse el regreso de BTS a tierras mexicanas.

Así fue el mensaje de bienvenida de una aerolínea para las ARMY que se viralizó en redes sociales

Una aerolínea sorprendió a sus pasajeros que aterrizaban en la CDMX al dedicarle a las ARMY una calurosa bienvenida previo al inicio de la serie de conciertos que estará ofreciendo BTS en México.

El usuario @H0PESUGA compartió en la red social X, antes llamada Twitter, un video en el que logró capturar el momento donde una aerolínea les manda buenos deseos a las ARMY para los conciertos en CDMX.

“Estimadas pasajeras ARMY, esta tripulación les desea que se diviertan, canten y griten en su concierto de BTS, gracias por volar con VIVA”, fue el mensaje de la aerolínea.

Ante los buenos deseos, los pasajeros que iban a bordo del avión solo comenzaron a aplaudir y gritar, quedando el video como un buen recuerdo para aquellas ARMY que viajaron desde otros estados para poder ver a BTS.

cuando aterrizó el avión en la ciudad dieron un mensaje para todas las armys que íbamos en el vuelo 😭🤍 pic.twitter.com/XmxY0flCWU — ᴋari ⁷ verá a bts (@H0PESUGA) May 7, 2026

BTS en México: ¿Cómo ha sido la llegada del grupo de K-Pop a tierras mexicanas?

Desde el anuncio de las tres presentaciones de BTS en México, la llegada de la agrupación ha generado demasiada expectativa por parte de las ARMY que han esperado años por la oportunidad de verlos en vivo.

Por lo que, al acercarse el inicio de sus conciertos en CDMX, el furor por BTS en México solo ha ido creciendo. Desde la viralización de su supuesta ubicación hasta su aparición en el Zócalo capitalino, la agrupación continúa dando de qué hablar durante su estancia en tierras mexicanas.

Por su parte, BTS ha dejado bastante claro que, al igual que sus fanáticas, se encuentran emocionados por su llegada a México.

Uno de los integrantes que más ha demostrado su emoción por México es J-Hope, quien horas antes del primer concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros publicó un video en su cuenta de TikTok con la descripción “¿Están listos?”.

El video rápidamente se viralizó, pues además de que la descripción estaba escrita en español, el video tenía de fondo la canción Tu Sancho de Fuerza Regida, una agrupación de música regional mexicana y que también ha sido viral en esta red social.