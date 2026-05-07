BTS concierto EN VIVO: así está ocurriendo el intercambio de freebies entre Armys Con la llegada de los integrantes de BTS al Estadio GNP Seguros, conoce las actualizaciones en vivo sobre el concierto de BTS en México (@bts.bighitofficial)

Comienzan a ingresar las primeras personas al Estadio GNP Seguros para al inicio del soundcheck; estas son las últimas actualizaciones sobre el concierto de BTS en México en vivo.

Desde temprano, miles de fanáticos se han aglomerado en los alrededores del Estadio GNP Seguros, previo al inicio de la primera de tres presentaciones que tendrá la agrupación de K-Pop en la Ciudad de México.

Inicia el soundcheck de BTS en México

BTS llega a la Ciudad de México con su gira “BTS World Tour ‘Arirang’” y, previo al inicio del concierto, las ARMYs que adquirieron el paquete VIP podrán escuchar a la agrupación horas antes de su presentación durante el soundcheck.

El soundcheck de BTS inició alrededor de las 4:00 de la tarde y ya comienzan a circular las primeras imágenes y videos de algunas de las canciones que tocarán esta noche.

omg Soundcheck has started and bts here !! pic.twitter.com/DoZBnr3Tb8 — sᴀᴍ (@tkrse7) May 7, 2026

¡Están aquí! BTS llega al Estadio GNP Seguros para su concierto en México

El furor por BTS en México escaló rápidamente cuando las ARMYs que se encontraban esperando fuera del Estadio GNP Seguros pudieron observar la llegada de BTS al recinto donde tendrán tres presentaciones.

En las imágenes difundidas se observa la llegada de los integrantes de BTS en camionetas negras, escoltados por equipos de seguridad, e ingresando al Estadio GNP Seguros previo al inicio del soundcheck.

El fenómeno de los freebies: ARMY transforma la espera en una fiesta de regalos

Mientras esperan la apertura de puertas para ingresar al Estadio GNP Seguros, las ARMYs realizan afuera del recinto el tradicional intercambio de freebies.

Entre los diferentes freebies que se intercambiaron, se pudieron observar imágenes de los integrantes de BTS, pulseras con sus nombres, llaveros, stickers y hasta boletos conmemorativos.

¿A qué hora es el concierto de BTS?

El concierto de BTS en México está previsto para iniciar a las 8:00 de la noche, según lo marcado en el sitio oficial de Ticketmaster.

Mientras tanto, la apertura de puertas al Estadio GNP Seguros para el público en general es a las 16:30 horas.

Por otra parte, quienes adquirieron el paquete VIP tuvieron acceso desde las 15:00 para poder observar el soundcheck, el cual inició a las 16:00 horas.

¿Qué días son los conciertos de BTS?

BTS se presentará en México en tres fechas, las cuales se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros. Las fechas programadas son: