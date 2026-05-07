¿Cómo llegar al concierto de BTS en el Estadio GNP? Horarios, accesos y todo lo que ARMY debe saber hoy (Imagen ilustrativa)

La llegada de BTS a México ya comenzó a provocar caos vial, estaciones saturadas y miles de fans movilizándose rumbo al Estadio GNP Seguros para el primero de los conciertos del “ARIRANG Tour”.

Con tres fechas completamente agotadas y una enorme concentración de ARMY en la capital, una de las principales preocupaciones de los asistentes es cómo llegar al estadio sin perder horas atrapados en el tráfico y lograr llegar a tiempo al concierto de una de las agrupaciones que más euforia generan en la actualidad.

Además del reto de movilidad, muchos fans también buscan evitar quedarse sin transporte al terminar el show. Aquí te compartimos todo lo que necesitas saber para disfrutar con tranquilidad el concierto de BTS este jueves en el Estadio GNP Seguros, en lo que marca el primero de sus conciertos en México.

¿Cuál es la mejor forma de llegar al concierto de BTS?

La recomendación principal de organizadores, autoridades y fans es usar transporte público.

El Metro de la Ciudad de México continúa siendo la opción más rápida para llegar al Estadio GNP Seguros, especialmente por el intenso tráfico que suele generarse alrededor del recinto antes y después de conciertos masivos.

La estación más cercana es:

Ciudad Deportiva (Línea 9)

También funcionan:

Puebla

Velódromo

Todas requieren caminar entre 10 y 15 minutos hacia los accesos del estadio.

¿Cómo llegar en Metro al Estadio GNP Seguros?

Si vienes desde el Centro Histórico, la ruta más recomendada es:

tomar Línea 1

hacer transbordo en Chabacano hacia Línea 9

bajar en Ciudad Deportiva

Si vienes desde otras zonas:

desde el norte: conexión hacia Pantitlán

desde el sur: combinación con Línea 2 u 8

¿Conviene ir en Uber o automóvil?

Aunque muchos asistentes llegarán en automóvil o aplicaciones de transporte, la zona alrededor del Estadio GNP Seguros suele colapsar durante conciertos masivos. Entre los principales problemas se encuentran tráfico intenso, calles cerradas y largas filas para salir del recinto.

Además, varios fans han advertido sobre las tarifas dinámicas elevadas y la dificultad para encontrar Uber al terminar el show. Por ello, muchos recomiendan caminar varias cuadras lejos del estadio antes de pedir transporte para evitar zonas saturadas y reducir tiempos de espera.

¿Qué calles estarán cerradas por el concierto de BTS?

Autoridades capitalinas advirtieron posibles afectaciones viales en:

Viaducto Río de la Piedad

Eje 3 Sur Añil

Circuito Interior

Canal Río Churubusco

Avenida Té

Las alternativas sugeridas incluyen:

Calzada Ignacio Zaragoza

Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso

Presidente Plutarco Elías Calles





¿A qué hora empieza el concierto de BTS HOY?

El concierto de BTS está programado para iniciar a las 8:00 PM este jueves 7 de mayo.

Sin embargo, las puertas generales abrirán desde las 4:30 PM, mientras que los accesos VIP y soundcheck comenzaron desde las 3:00 PM.

Las recomendaciones más repetidas entre ARMY son:

llegar 2 o 3 horas antes si quieres merch

llegar mínimo una hora antes si solo entrarás al show

descargar previamente el boleto digital





¿Dónde serán los accesos al Estadio GNP?

Aunque los accesos dependen de cada boleto, normalmente el recinto habilita:

Puerta 6 sobre Viaducto

Puerta 15 por Eje 3

Puentes Norte y Sur sobre Circuito Bicentenario

Las autoridades pidieron revisar cuidadosamente el acceso asignado para evitar retrasos y aglomeraciones.

¿Cuánto dura el concierto de BTS?

De acuerdo con Milenio, el concierto de BTS tendría una duración aproximada de entre 2 horas, 2 horas y media o hasta 3 horas, tomando como referencia presentaciones previas de la gira ARIRANG Tour.

Sin embargo, al tratarse de su primera serie de conciertos en México, el tiempo del show podría variar dependiendo de la producción y dinámicas especiales preparadas para las ARMY mexicanas.

El concierto podría terminar cerca de las 11:30 PM, por lo que muchos asistentes ya comenzaron a organizar su regreso antes del cierre del Metro.

¿Qué objetos están permitidos y cuáles están prohibidos?

Entre los artículos permitidos están:

lightsticks oficiales

photocards

freebies sin comida

peluches pequeños

medicamentos con receta

baterías externas

Mientras que los objetos prohibidos incluyen:

mochilas grandes

paraguas

cámaras profesionales

tablets y laptops

comida y bebidas

cigarros y vapes

selfie sticks

objetos punzocortantes

Todos los asistentes pasarán por filtros de seguridad antes de ingresar al recinto.





Jungkook sorprendió a ARMY durante el soundcheck

Durante las pruebas de sonido previas al concierto, Jungkook se volvió viral luego de regalar un dulce a una fan en pleno soundcheck, mientras que V sorprendió al aparecer con un nuevo color de cabello frente a las primeras ARMY que lograron entrar al recinto.

Además, J-Hope ya apareció sobre el escenario realizando ensayos y saludando al público presente antes del inicio oficial del concierto.