Muere Fernando Meza, fundador y actor de voz en ‘HuevoCartoon’

Muere Fernando Meza Fundador y actor de voz de ‘HuevoCartoon’ (Fb: Huevocartoon)

HuevoCartoon, uno de los conglomerados de animación más importantes y reconocidos en México, anunció el fallecimiento de uno de sus socios fundadores y voz de múltiples personajes, Fernando Javier Meza Muñoz, ocurrido este 1 de diciembre.

“Todos en HuevoCartoon lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro muy querido Fernando Javier Meza Muñoz. Fue una de las mentes creativas más importantes del estudio y, con su increíble talento para crear voces, ha dejado un legado imposible de sustituir. La historia de nuestra compañía simplemente no se podría contar sin él”, expresó el estudio de animación a través de una publicación en sus redes sociales.

En la publicación, HuevoCartoo recordó a Fernando —a quien llamaban con cariño Ferdinand— como un genio creativo que imprimió su esencia, simpatía y espontaneidad en cada personaje y en cada proceso creativo. “Solo algunos privilegiados pueden tener ese talento”, señalo la cuenta oficial del estudio con cede en la ciudad de México.

El estudio también manifestó su solidaridad con familiares y amigos, destacando que Meza fue “una de las mentes creativas más importantes del estudio”.

La constancia del actor quedó plasmada en trabajos recientes, donde se menciona que Fernando estuvo presente “desde la primera grabación y hasta la última interpretación que hizo hace poco”, según la publicación de la empresa en Facebook.





¿Qué le pasó a Fernando Meza, fundador y voz de HuevoCartoon?

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la causa de muerte, su edad o información funeraria.

En redes sociales, la noticia provocó una profunda tristeza, pues se trataba del actor que dio vida a personajes icónicos del universo de HuevoCartoon, cuya irreverencia y humor picaresco marcaron a toda una generación.

Muere el actor que dio vida a Tlacua, Lagartijo y otros personajes

Fernando Meza fue una pieza clave del estudio y la voz detrás de personajes entrañables como Tlacua, Lagartijo y otros más del popular universo de huevos antropomórficos.

Aunque su presencia física ya no esté, su voz permanecerá viva en personajes como:

Tlacua , compadre de Cuache, de carácter fuerte, astuto y siempre en búsqueda de comida.

, compadre de Cuache, de carácter fuerte, astuto y siempre en búsqueda de comida. Además de su participación como Ferdinand en Una película de huevos, Escorpión Líder en Otra película de huevos y un pollo, y Pato Anfitrión en Un gallo con muchos huevos, y otras interpretaciones en películas del estudio cómo Lagartijo.

HuevoCartoon, fundado en 2001, pierde así a una de sus figuras creativas más relevantes, sin embargo, Fernando Meza deja un legado presente en las voces y personajes que marcaron a millones de seguidores y generaciones enteras.