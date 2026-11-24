Didi La iniciativa busca brindar lugares y servicios con una mejor experiencia para personas con discapacidad. (DiDi)

Vivir con alguna discapacidad no debe ser una barrera para recorrer la ciudad ni para encontrar oportunidades reales de desarrollo e independencia económica.

En un país donde 9.5 millones de personas viven con alguna discapacidad (7.3% de la población según datos del INEGI), la movilidad y el trabajo adquieren un valor profundamente humano.

¿Por qué DiDi Premier impulsa la movilidad inclusiva y accesible en CDMX?

Por ello, a través de la categoría DiDi Premier, se presenta la iniciativa integral que busca transformar cada viaje y cada oportunidad de ingreso en un espacio accesible, digno y libre de barreras.

El origen de esta iniciativa tiene una historia profundamente humana. Un socio conductor de DiDi con discapacidad se acercó a la plataforma para compartir su experiencia, visibilizar los retos que enfrentan diariamente las personas con discapacidad y proponer acciones que contribuyeran a mejorar las condiciones de movilidad, inclusión y bienestar tanto de pasajeros como de conductores.

Su experiencia y su interés por generar un cambio positivo para otras personas fueron el punto de partida para que DiDi, en colaboración con el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, se diera a la tarea de desarrollar “Movilidad para Todos: Protocolo de Atención y Trato Incluyente para Personas con Discapacidad en la Ciudad de México”, una herramienta que busca transformar las necesidades de su propia comunidad en acciones concretas de inclusión.

Como parte central de esta iniciativa, DiDi convocará e incentivará la participación voluntaria de socios conductores de la categoría DiDi Premier en capacitaciones que les brinden herramientas prácticas para ofrecer una atención adecuada, empática, segura y respetuosa, reconociendo en todo momento la autonomía, independencia y capacidad de decisión de cada persona.

El protocolo reconoce que no todas las discapacidades son visibles ni todas las personas requieren el mismo tipo de apoyo. Por ello, incorpora recomendaciones específicas para la atención de personas con discapacidad física o motriz, visual, auditiva, intelectual, psicosocial, así como personas con discapacidad múltiple y sordoceguera.

Cuatro líneas de acción para construir una movilidad más incluyente

Capacitación y sensibilización. Promover la participación de socios conductores de DiDi Premier en capacitaciones sobre derechos humanos, lenguaje incluyente, comunicación accesible, ajustes razonables y atención adecuada a personas con distintos tipos de discapacidad.

Respeto a la autonomía y acceso de perros de asistencia. Se promueve el respeto a las decisiones, preferencias y necesidades individuales de cada persona, incluyendo el uso de sillas de ruedas, bastones, muletas y otras ayudas técnicas, así como el reconocimiento y respeto al derecho de acceso de perros de asistencia, entre ellos perros guía, de señal, de apoyo a la movilidad, de alerta médica y de contención.

Accesibilidad tecnológica. DiDi reafirma su compromiso con la mejora continua de la accesibilidad de su aplicación, buscando identificar y reducir las barreras digitales que puedan enfrentar tanto las personas usuarias como los socios conductores con discapacidad, para facilitar una experiencia cada vez más accesible, autónoma e incluyente.

A través de recomendaciones prácticas, el protocolo busca que la inclusión se traduzca en acciones cotidianas: preguntar antes de brindar ayuda, respetar los tiempos de abordaje, utilizar alternativas de comunicación cuando sea necesario y reconocer las preferencias y decisiones de cada persona.

“Esta iniciativa nace de escuchar a nuestra propia comunidad. Fue un socio conductor quien nos recordó que detrás de cada viaje existen historias, necesidades y oportunidades para hacer una diferencia en la vida de las personas. Su interés por contribuir al bienestar de otras personas con discapacidad nos impulsó a trabajar de la mano con las autoridades para transformar esa inquietud en acciones concretas. En DiDi estamos convencidos de que la tecnología adquiere su verdadero valor cuando se pone al servicio de las personas y contribuye a generar mayores oportunidades de movilidad, autonomía e independencia económica”, destacó Vicente Roqueñí, Director Senior de Relaciones con Gobierno para Latinoamérica de DiDi.

Además de promover mejores experiencias de viaje, esta iniciativa busca contribuir a un cambio cultural en la manera en que se entiende y se ejerce la inclusión, reconociendo a las personas con discapacidad no solo como usuarias de servicios de movilidad, sino también como participantes activas en el desarrollo económico y social de la ciudad.

Lo que comenzó con la voz y la iniciativa de un socio conductor se convierte hoy en un esfuerzo colectivo para construir una ciudad más accesible, incluyente y con mayores oportunidades para todas las personas.