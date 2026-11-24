Día de Acción de Gracias 2026: ¿cuándo es Thanksgiving y cuál es su historia? La celebración estadounidense tendrá lugar este jueves 26 de noviembre. (Pexels)

Antes de cerrar noviembre, llega a los hogares estadounidenses la celebración del Día de Acción de Gracias, una de las principales tradiciones familiares en el país, que tiene como propósito agradecer, compartir y ayudar a otros.

Este evento, marca el inicio de la temporada navideña, además del Black Friday.

Historia del Día de Acción de Gracias

La tradición nació en Estados Unidos en la estación de otoño, después del banquete de cosecha de tres días en 1621 en Plymouth, Massachussetts, entre los colonos ingleses y miembros del pueblo indígena de wampanoag.

En el año de 1789, el presidente de ese entoces, George Washington, emitió una proclamación nacional de acción de gracias. Posteriormente, durante la Guerra Civil en 1863, Abraham Licon declaró el Día de Acción de Gracias como feriada nacional para el último jueves de noviembre.

Thanksgiving 2026: ¿Cuándo es?

De acuerdo con la tradición, el Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos, siguiendo la regla, este año se realiza el jueves 26 de noviembre.

Asimismo, está clasificado como día feriado nacional, por ello, las oficinas públicas y instituciones escolares permanecen cerradas.

Eventos destacados del Día de Acción de Gracias

A lo largo del día, se realizan eventos especiales por la celebración, como el desfile de Macy’s en el estado de Manhattan, y partidos de futbol americano de la NFL. Este año en su semana 12, la liga ofrecerá cinco partido entre el miércoles 25 al viernes 27 de noviembre, además de cumplir con su jornada normal del día domingo y lunes.

Miércoles 25, víspera de la celebración.

Green Bay Packers vs. Los Angeles Rams a las 19:00 en el Estadio SoFi.

Jueves 26, Día de Acción de Gracias.

Chicago Bears vs. Detroit Lions a las 12:00 horas en el Estadio Ford Field.

a las 12:00 horas en el Estadio Ford Field. Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys a las 15:30 en el Estadio AT&T.

a las 15:30 en el Estadio AT&T. Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills a las 19:20 horas en el Estadio New Highmark.

Vienes 27, Black Friday.