Exatlón México 2026 ¿Quién gana la Batalla Colosal, hoy 24 de noviembre? (Exatlón México)

Durante la competencia de esta noche, los atletas de Exatlón México se enfrentarán en la Batalla Colosal en busca del gran premio, mientras que los hombres buscarán la preciada Medalla Varonil, que les ayudará en el Duelo de Eliminación del próximo domingo.

Además, la competencia de esta noche retará a ambos equipos, que mientras más semanas pasan en la isla, menos parecen llevarse bien. Aquí te contamos quién gana la Batalla Colosal de este martes 24 de noviembre en Exatlón México 2026.

¿Quién gana la Batalla Colosal hoy en Exatlón, México?

Debido a cómo se han desarrollado las competencias últimamente, el equipo Azul es el favorito para ganar la Batalla Colosal. Por otro lado, la Medalla Varonil podría quedar entre Alexis de los celestes o Eliud del equipo Rojo.

Esta podría ser una semana muy complicada para los escarlatas, quienes ya no solo tienen conflictos con su equipo rival, sino que internamente ya están oficialmente fragmentados después de la salida de Joana Vidal. De acuerdo a Emilio, Eliud supuestamente habría hecho una jugada para salvar a Sofía de quedar eliminada.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que se le acusa a Eliud de hacer estas supuestas estrategias para cuidar a los integrantes del grupo o “protegidos”, por lo que varios integrantes del equipo Rojo, como Paulette y Emilio, se encuentran disconformes ante su “liderazgo”.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 24 de noviembre?

La Batalla Colosal de este martes 24 de noviembre se podrá observar completamente en vivo en su horario habitual de las 18:30 horas del centro de México. Su transmisión por televisión abierta es a través del canal Azteca UNO; además, también se podrá observar el programa en la página web de TV Azteca.

A su vez, los seguidores del reality podrán disfrutar de la transmisión en vivo de Exatlón México, mediante la plataforma de streaming Disney+.