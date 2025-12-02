Caravana Coca-Cola 2025 en CDMX: ¿Habrá desfile este año? Sociedades civiles piden que se cancele la Caravana Coca-Cola 2025 por violar la ley relacionada con publicidad (@Alejandra Gutiérrez)

A lo largo de los últimos días se ha llevado a cabo el desfile de Caravana Coca-Cola en diferentes estados de México, como Querétaro y Guerrero, aunque ya hay fechas confirmadas para otras ciudades en la república; sociedades civiles piden la cancelación del evento.

Saltillo, Mexicali, Guadalajara, Monterrey, León, Tijuana, Toluca y la Ciudad de México son algunas de las ciudades confirmadas para el desfile de caravanas navideñas; en tanto unas ya cuentan con una fecha oficial, otras continúan próximas a anunciarse como la CDMX.

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha oficial para la Caravana Coca-Cola 2025 en la Ciudad de México, el Poder del Consumidor ya se ha pronunciado al respecto solicitando que se cancele esta y la de otras ciudades en el país.

El Poder del Consumidor (una asociación civil sin fines de lucro orientada a defender los derechos del consumidor) exige a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que cancele las caravanas por violar una ley relacionada con la publicidad.

De acuerdo con el Poder del Consumidor, la realización de las caravanas navideñas de Coca-Cola estaría infringiendo el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad.

Este reglamento indica que ningún producto que tenga sellos o leyendas de advertencia puede incluir en su publicidad imágenes o elementos dirigidos a menores.

Es por esta razón que el Poder del Consumidor declara que el desfile no cumple con esta normativa, pues a lo largo del desfile se publicitan los productos de Coca-Cola.

Sobre esto, Javier Zúñiga, abogado del Poder del Consumidor, mencionó lo siguiente: “En las Caravanas podemos ver que para publicitar sus productos se utilizan carros alegóricos, osos polares, animaciones navideñas y demás elementos completamente dirigidos a la niñez. Todo esto se encuentra prohibido por la ley y es necesario que la Cofepris actúe ante estas violaciones”.

De acuerdo con ellos, la presentación de estos desfiles atenta contra la salud de los menores, pues son quienes se encuentran más vulnerables a la percepción de este tipo de publicidad que vincula emocionalmente a la marca con las festividades navideñas.

A su vez, Coca-Cola describe estas caravanas como: “Diseñadas para evocar la emoción y la nostalgia de las Navidades pasadas”. Mencionando que regresan como “un habilitador para compartir momentos en familia, seres queridos y festejar a las comunidades, para disfrutar de un espacio de alegría juntos, recordándole a las personas lo que realmente es importante en esta temporada”.

¿Podrían cancelar la Caravana Navideña Coca-Cola 2025?

Hasta el momento, únicamente se trata de un llamado por parte del Poder del Consumidor hacia las autoridades para que cancelen las Caravanas Navideñas, por lo que nada es oficial aún.

Aunque cabe resaltar que el Gobierno de Tabasco sí decidió cancelar la Caravana Coca-Cola, mencionando que la decisión se realizaba en atención a una recomendación emitida por “la autoridad federal en materia de salud”.

Mientras que a su vez, informaron sobre la Caravana Navideña del Gobierno del Estado de Tabasco que se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre.

De momento, las ciudades mencionadas al inicio de la nota continúan confirmadas para formar parte de la Caravana Coca-Cola, aunque sin fecha oficial, y ninguna autoridad ha publicado algún comunicado oficial al respecto. Por lo que solo queda esperar a que se confirme la fecha para Caravana Coca-Cola en la Ciudad de México.