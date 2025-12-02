Descubre qué son los Vtubers y por qué podrían cambiar la forma en la que consumimos contenido en YouTube

Si acostumbras pasar tus ratos libres viendo videos sobre videojuegos, anime o directos en YouTube o Twitch, seguro ya te topaste con un VTuber sin darte cuenta.

Pero, ¿qué es un VTuber? En pocas palabras, nos referimos a un creador de contenido que, en lugar de mostrarse, usa un avatar digital en 2D o 3D generalmente con estética de anime para presentarse.

Estos avatares no solo se ven cool gracias a tecnología son capaces de seguir tus gestos, expresiones y voz desde una cámara o apps especializadas, logrando que el VTuber interactue como si fuera real.

¿Dónde surgieron los VTubers?

Aunque hubo intentos tempranos de “youtubers animados” años antes, el fenómeno que realmente tuvo éxito empezó a tomar forma en 2016 cuando apareció Kizuna AI. Su éxito explotó a tal nivel que en pocos meses reunió millones de seguidores y abrió la puerta para una ola de creadores bajo avatares.

A partir de ahí, el concepto se expandió a todo el mundo, dándole foco a VTubers en inglés, en español, latinos, europeos… creando así una forma distinta de “ser influencer” sin el lado de la exposición mediática.

La magia del VTubing también radica en su versatilidad: algunos usan modelos simples en 2D, otros invierten en modelos 3D complejos, con animaciones, expresiones, movimientos y hasta cambios de ropa o “skins”.

¿Quién es el Vtuber más famosa del mundo?

De acuerdo con algunos medios especializados, la pirámide de este tipo de creadores podría estár encabezada por Kuzuha, quien en 2024 acumuló más de 40 millones de horas de visualización, convirtiéndose en el VTuber más visto del mundo.

En nuestro país, podemos destacar a Aitzu Arashi, una Vtuber Mexicana que logró ser de la primera generación de VTubers hispanos para después pasar a fundar junto con otros VTubers “VirtuaLove” que es una comunidad dedicada a los VTubers Hispanos.

¿Por qué los VTubers se han vuelto tan populares?

Es importante destacar que la pandemia por COVID-19 fue crucial para el impulso de este tipo de creadores. Al contar con más gente en casa buscando entretenimiento online, las transmisiones de VTubers ganaron terreno.

Ver a alguien “en vivo”, incluso si era una animación, impulsaba que muchos fans desarrollaran lealtad, nostalgia y hasta cariño con el VTuber, el cual se convirtió en una especie de “amigo virtual”.