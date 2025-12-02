Resultados Lotería Nacional 2 de diciembre 2025: números ganadores del Sorteo Mayor 3995

Sorteo Mayor 3995 de la Lotería Nacional Este martes 2 de diciembre se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 3995 de la Lotería Nacional reunió este martes 2 de diciembre a cientos de participantes que siguieron con expectación al anunció de los números ganadores, en voz de los niños gritones, que también compartieron quién se llevó el premio mayor de esta edición.

La emisión estuvo dedicada al 80 aniversario de Bimbo, una compañía que ha trascendido fronteras durante ocho décadas.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 3995?

Para esta edición, el Sorteo Mayor 3995 siguió la estructura tradicional del sorteo anterior, con una bolsa total de 66 millones 99 mil pesos. El billete completo vuelve otorgar un premio mayor de 21 millones de pesos, distribuido en tres series de 7 millones cada una.

Quienes adquirieron un cachito de 30 pesos tuvieron acceso a un premio potencial de 350 mil pesos, cifra que mantiene a los Sorteos Mayores entre los favoritos del público. En total, la edición contempló 18,760 premios y reintegros, volumen que mantiene la expectación en torno a este formato histórico de la Lotería Nacional.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 3995 de la Lotería Nacional

La ceremonia se transmitió a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Miles de usuarios siguieron la transmisión en tiempo real, en donde se dio a conocer que el premio mayor se lo llevó el número 07551.

A continuación, te presentamos los principales números ganadores:

Números ganadores Sorteo Mayor 2 de diciembre Resultados de la Lotería Nacional

¿A qué hora fue el Sorteo Mayor 3995 de la Lotería Nacional?

La actividad comenzó puntualmente a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, horario acostumbrado para los Sorteos Mayores.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 3995?

Los números ganadores están disponibles en los expendios autorizados y en el verificador digital del sitio oficial de la Lotería Nacional. Esta herramienta permite introducir la serie y el número del billete para conocer en segundos si tuvo premio.

Los listados completos también se publican en redes sociales y canales institucionales para asegurar una consulta rápida y accesible desde cualquier dispositivo.