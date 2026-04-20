¿Se cayó Twitter (X)?: usuarios se quejan por fallas este lunes 20 de abril en la red social

Inicio de semana y falla en las redes sociales. La plataforma X (antes conocida como Twitter) está sufriendo de una caída generalizada este lunes 20 de abril. Millones de usuarios han tenido porblemas para poder usarla a través de sus dispositivos móviles como desde sus computadoras.
¿Qué pasó con Twitter (X) este lunes 20 de abril?
Al rededor de las 11:30 del día de hoy, la plataforma de X comenzó a presentar múltiples fallas tanto en México como en diferentes partes del mundo. De esta forma, dejó de presentar actualizaciones, hacer posteos, acceder a los perfiles de otros usuarios y reproducir videos.
La falla ha sido reportada a través de otras plataformas como Instagram o WhatsApp por parte de diferentes personas que tuvieron el mismo problema y señalando con ironía que “casi siempre es al revés”, pues uno acude a X para revisar si fueron otras plataformas las que están teniendo problemas.
Ahora, es probable que tengas que esperar algunos minutos, ya que este tipo de fallas son comunes cuando los servidores están saturados o están recibiendo algún tipo de mantenimiento.