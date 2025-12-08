Aprietos para Fátima Bosch: ¿Por qué se canceló su entrevista y qué pasó? (X: Cucalina Robollo y RjohnnieWalker)

Fátima Bosch, actual Miss Universo, se retiró de una entrevista en la cadena de habla hispana Telemundo y canceló todos los compromisos acordados con la televisora estadounidense, luego de una entrevista realizada a la tabasqueña este lunes 8 de diciembre.

Durante la entrevista, la Miss México, fue cuestionada sobre la demanda por difamación en su contra, presentada por Nawat Itsaragrisil, empresario tailandés y director regional de la organización Miss Universo en Tailandia, con quien tuvo un altercado en el certame.

De igual forma, se le realizaron preguntas relacionadas a las acusaciones de narcotráfico y crimen organizado vinculadas al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen que ganó la tabasqueña.





¿Por qué se canceló la entrevista de Fátima Bosch en Telemundo y qué pasó?

En un programa de la cadena Telemundo, se le realizaron varias preguntas consideradas incómodas a Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

Una de las primeras preguntas abordó el tema de las visas de las participantes, específicamente el caso de Olivia Yavé, Miss Costa de Marfil, quien era considerada una de las grandes favoritas del certamen.

La concursante anunció su renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía, así como su futura afiliación al certamen internacional de belleza, en el que quedo en quinto lugar.

Raúl Rocha, socio y dueño de Miss Universo, uno de los factores más relevantes para elegir a la ganadora es que las concursantes tengan la posibilidad de viajar por el mundo, argumento que habría afectado la participación de la marfileña y potencial ganadora del certamen.

Al respecto, la mexicana respondió:“La realidad es que yo no sé a fondo las reglas ni qué buscaba la organización este año, qué cosas se toman en cuenta o no. Nosotras esa parte la desconocemos”, señaló.

Añadió que “todas deberían de tener la misma oportunidad de ganar, sin importar el pasaporte, pero como organización tienes que entender que es una empresa, es un trabajo, y necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente”.





¿Qué respondió Fátima Bosch sobre las acusaciones contra el actual dueño de Miss Universo?

Al ser cuestionada sobre las acusaciones de huachicol y crimen organizado que pesan sobre Raúl Rocha Cantú, Fátima Bosch respondió:

“Yo no tengo nada que ver con esas cosas. Mi trabajo es ser una voz para las mujeres de todo el mundo, y no creo que se deba relacionar mi participación con temas externos a mí”, dijo la actual Miss Universo.

“Yo no tengo nada que esconder, yo no hice nada malo”, agregó. También señaló que el morbo genera polémica debido a que “vivimos en una sociedad desvirtuada de valores, donde todavía cuesta ver a una mujer ganar de manera limpia”

Las declaraciones se dieron en medio de la polémica que rodea a Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano, copropietario de Miss Universo y contratista relevante de Pemex, quien tendría desde hace un año una orden de aprehensión por presuntamente dirigir una red de tráfico de drogas, armas y combustible proveniente de Guatemala.

“Yo no tengo ninguna demanda”: Fátima Bosch sobre la denuncia de Nawat Itsaragrisil

Durante la entrevista que provocó su retiro del programa y el cese de acuerdos con Telemundo, se insistió en la demanda de Nawat Itsaragrisil, organizador regional del certamen.

Fátima Bosch aseguró que no tiene ninguna demanda en su contra, al afirmar que no ha difamado a nadie. Este conflicto surge tras las acusaciones de fraude en el certamen, luego de que dos jueces renunciaran antes de la final de Miss Universo.

Uno de ellos señaló presuntos conflictos de interés en la selección de las finalistas.

En la entrevista también se mencionó la reciente demanda presentada por el organizador de Finlandia, aunque la conversación fue interrumpida tras la decisión de Bosch de retirarse de la transmisión.











