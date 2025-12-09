Colección de gorras de One Piece: modelos, precios y cómo comprar las ‘caps’ de New Era

Este martes, New Era anunció el lanzamiento de la colección de gorras de One Piece, especificamente diseños basados en el live action.
¿Que modelos puedes encontrar?
En la página puedes encontrar 6 modelos disponibles (2 más agotados), los cuales son:
- Gorra negra “9FORTY” de Buggy
- Gorra blanca “9FORTY” de Nami
- Gorra café “9FORTY” de Usopp
- Gorra roja “9FORTY” de Luffy
- Gorra negra “9FORTY” de Sanji
- Gorra negra “9FORTY” con el logo de One Piece
Precio y donde obtenerlas
Los precios de los 6 modelos es de $799 y puedes conseguirlas directamente de la pagina web de New Era o por Mercado Libre, Amazon, Liverpool y dportenis.