Colección de gorras de One Piece: modelos, precios y cómo comprar las ‘caps’ de New Era

Colección de gorras de One Piece (@NewEraMx/x)

Este martes, New Era anunció el lanzamiento de la colección de gorras de One Piece, especificamente diseños basados en el live action.

¿Que modelos puedes encontrar?

En la página puedes encontrar 6 modelos disponibles (2 más agotados), los cuales son:

Gorra negra “9FORTY” de Buggy

Gorra blanca “9FORTY” de Nami

Gorra café “9FORTY” de Usopp

Gorra roja “9FORTY” de Luffy

Gorra negra “9FORTY” de Sanji

Gorra negra “9FORTY” con el logo de One Piece

Precio y donde obtenerlas

Los precios de los 6 modelos es de $799 y puedes conseguirlas directamente de la pagina web de New Era o por Mercado Libre, Amazon, Liverpool y dportenis.