Arde Bar Strana en Guadalajara: Imágenes del incendio reportado (X: @LupitaJuarezH y @BeckyReynoso)

Este miércoles 10 de diciembre, elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara reportaron un incendio dentro de un antro de tres niveles, ubicado en el cruce de las avenidas Rubén Darío y Pablo Neruda, en la colonia Providencia.

En los videos que circulan en redes sociales, se observan altas llamas que dominan la zona y generan una extensa columna de humo.

🚨🔴 Se registra fuerte incendio en las instalaciones del antro #Strana, ubicado en el cruce de las avenidas Pablo Neruda y Rubén Darío, col. Providencia, en Guadalajara, Jalisco. Servicios de emergencia ya laboran en el lugar.pic.twitter.com/WvH1cwbwwT — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) December 10, 2025





¿Qué pasó en el Bar Strana?

La gran columna de humo salía con fuerza desde la parte superior de las instalaciones de este centro de convivencia social, donde ingresaron elementos de Protección Civil y Bomberos para controlar las llamas que consumían el sitio.

Hasta el momento, autoridades de Protección Civil de Guadalajara, no han emitido un comunicado que explique las posibles causas del incendio.

Sin embargo, de acuerdo con información del fotoperiodista de Jalisco, Jorge A. Mendoza; presuntamente, trabajadores que realizaban labores de remodelación habrían provocado el siniestro.

En el video compartido por la usuaria Becky Reynoso en X, se aprecia el ingreso de los elementos de emergencia para realizar las maniobras necesarias y atender el fuego registrado en el antro, que al final pudo ser controlado.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio en las instalaciones del antro #Strana, ubicado en el cruce de las avenidas Pablo Neruda y Rubén Darío, col. Providencia, en Guadalajara, Jalisco. pic.twitter.com/AEnzBRYh10 — Becky Reynoso (@BeckyReynoso) December 10, 2025

¿Hay personas heridas tras el incendio en el Bar Strana?

En los videos captados por cámaras de seguridad se observa cómo las personas que se encontraban dentro, lograron evacuar el sitio, evitando ser alcanzadas por las llamas.

Hasta el momento, y según los últimos informes de autoridades de Protección Civil de Guadalajara, no se reportan personas heridas.







