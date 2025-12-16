Resultados Lotería Nacional 16 de diciembre 2025: números ganadores del Sorteo Mayor 3996

Sorteo Mayor 3996 de la Lotería Nacional Este martes 16 de diciembre se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Mayor 3996 de la Lotería Nacional vuelve a concentrar la atención de cientos de participantes que seguirán con expectación cada momento de la ceremonia, atentos al anuncio de los números ganadores proclamados por los niños gritones.

La emisión y el cachito fue dedica al Día de las y los Billeteros de Lotería Nacional, una celebración que honra la dedicación, perseverancia y compromiso de quienes, a lo largo de los años, han sido el vínculo más cercano entre Lotería Nacional y el pueblo de México.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 3996?

El Sorteo Mayor 3996 conservó la bolsa global de 66 millones 99 mil pesos. El billete completo otorgó un premio mayor de 21 millones de pesos, repartido en tres series de siete millones cada una, esquema que define el atractivo central de este sorteo.

Para quienes participaron con un cachito de 30 pesos, el premio potencial alcanzó los 350 mil pesos, una cifra que explica la vigencia de los Sorteos Mayores dentro de la oferta de la Lotería Nacional. En conjunto, la edición contempló 18 mil 760 premios y reintegros, volumen que mantiene la atención del público alrededor de este formato emblemático.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 3996 de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Mayor 3996 se transmite mediante el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Miles de usuarios siguen la emisión en tiempo real, atentos al anuncio del número ganador del premio mayor y al desarrollo completo de la jornada.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 3996 de la Lotería Nacional?

La actividad comienza a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, horario habitual para los Sorteos Mayores.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 3996?

Los números ganadores del Sorteo Mayor 3996 pueden consultarse en los expendios autorizados y a través del verificador digital disponible en el sitio oficial de la Lotería Nacional. Esta herramienta permite ingresar el número y la serie del billete para conocer de forma inmediata si obtuvo premio.

Los listados completos también se difunden en redes sociales y canales institucionales, lo que facilita una consulta ágil desde distintos dispositivos y garantiza el acceso a la información oficial del sorteo.