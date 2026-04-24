Exatlón México, La Supervivencia: ¿Quién gana hoy 24 de abril? Ambos equipos se encuentran en riesgo de ser eliminados este domingo; conoce quién gana hoy en Exatlón México (Exatlón México)

Con las mujeres Azules y los hombres Rojos en riesgo, esta noche ambos equipos competirán por permanecer una semana más en la competencia; conoce quién gana la Supervivencia hoy en Exatlón México.

Con el fin de semana cercano, ambos equipos competirán para evitar que sus integrantes vayan al Duelo de Eliminación, lo que convierte a la competencia de esta noche en una de las más importantes rumbo a la final de Exatlón México.

Por lo tanto, si te interesa conocer quién estará en riesgo de ser eliminado, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy, 24 de abril, en la Supervivencia de Exatlón México.

¿Quién gana la Supervivencia en Exatlón México hoy jueves 24 de abril?

Mientras que los Rojos han dominado toda esta semana, ganando el viaje a Madrid y las dos competencias por la Villa 360, los Azules intentarán recuperarse para evitar que un integrante suyo sea eliminado.

Sin embargo, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, quien gana la Supervivencia hoy 24 de abril en Exatlón es el equipo Rojo.

¿Quién sale eliminado de Exatlón el domingo 24 de abril de 2026?

Aunque no es oficial quién será el eliminado de la semana 30, diferentes rumores y spoilers de sitios especializados apuntan que quien saldrá de Exatlón este domingo será Valery Carranza, del equipo Azul.

Sin embargo, te compartimos cuáles son los integrantes de ambos equipos en riesgo de ser eliminados de Exatlón México el próximo domingo:

Rojos

Mario Mono Osuna

Humberto Noriega

Benyamin Saracho

Azules

Valery Carranza

Katia Gallegos

Evelyn Guijarro

Horario y dónde ver en vivo Exatlón México hoy

El capítulo de la competición por la Supervivencia de este viernes 24 de abril en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno, aunque primero se llevará a cabo la competencia por la Ventaja.