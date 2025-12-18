Digger: ¿de qué trata y cuándo se estrena la nueva película de Iñárritu con Tom Cruise?

Tom Cruise en Digger, dirigida por Alejandro G. Iñárritu “Trabajar con Tom fue espectacular, una experiencia muy hermosa”, expresó Iñárritu.

Antes del anuncio oficial de Digger, la colaboración entre Tom Cruise y el mexicano Alejandro González Iñárritu ya había comenzado a generar altas expectativas en el medio, siendo la primera vez que el galardonado director y la superestrella de Hollywood se unirían para un proyecto.

Esta película, descrita como una comedia de “proporciones catastróficas” marcará el retorno de Iñárritu al cine en inglés desde su éxito The Revenant en 2015, película que brindó a Leonardo DiCaprio su primera estatuilla dorada en los Premios Óscar.

Por su parte, Tom Cruise explorará en Digger una faceta distinta a sus papeles de acción habituales —Top Gun, Mission Impossible—, adentrándose a una faceta de comedia audaz que podría postularlo a premios futuros.

¿Cuándo se estrena Digger en México?

Hasta el momento, la fecha específica para su estreno en las salas de México no ha sido anunciada, también se desconoce la información respecto al estreno en otros países de Lationamérica.

Sin embargo, las especulaciones apuntan a un estreno global y se prevé que el estreno en cines latinoamericanos —como otros países alrededor del mundo— se alinee al estreno programado en Estados Unidos, el cual será el 2 de octubre de 2026.

Esta producción promete traer al público una experiencia única, alimentada por un elenco renombrado en la industria y el tono de su trama: una historia que mezclará sátira, catástrofes globales y la batalla inevitable para salvar el mundo que habitamos.

Digger: comedia, drama y crítica social

La película fue rodada durante seis meses entre 2024 y 2025, en Reino Unido, producida por Warner Bros. y el también director de la aclamada Amores Perros.

El guión de Digger es una colaboración entre Iñárritu, Sabina Berman, Alexander Dinelaris Jr. y Nicolás Giacobone, quienes han descrito la historia como “una comedia salvaje”, que mezclará el humor negro, las catástrofes mundiales y la vulnerabilidad —así como el ingenio—, del protagonista.

is DIGGER: “Let’s f***ing go!”



Only in theaters October 2026. pic.twitter.com/iaHhvTgeCq — Tom Cruise (@TomCruise) December 18, 2025

Digger Rockwell, personaje al frente de la película e interpretado por Tom Cruise, es descrito como un hombre “considerado el más poderoso del mundo”, quien tendrá que emprender una misión desesperada para demostrar que es capaz de salvar a la humanidad de un desastre global... que él mismo ha desencadenado.

Los detalles específicos de la trama se mantienen bajo reserva, sin embargo, el avance oficial liberado este jueves 18 de diciembre muestra escenas que mezclan catástrofes con comedia física y una energía inusual que destaca entre el repertorio de dramas intensos en la carrera de Iñárritu o los papeles de acción de Tom Cruise.

Cruise se une al súperdúo mexicano: Lubezki e Iñárritu

En la parte técnica de Digger, resalta el regreso de Emmanuel “El Chivo” Lubezki en la fotografía, ganador de tres premios Oscar a Mejor Fotografía.

Dos de ellos fueron producto de su colaboración con Iñárritu en The Revenant y Birdman, mientras que la tercera estuatilla dorada la ganó por Gravity, dirigida por otro director mexicano reconocido internacionalmente: Alfonso Cuarón.

“El Chivo y yo nunca habíamos hecho algo así y me gusta mucho porque en esta película aprendimos cómo hacerla”, comentó Iñárritu respecto al trabajo realizado en Digger.

Lubezki, por su parte, afirmó que “en cada película, soy una persona distinta”, señalando los obstáculos que cada proyecto ha presentado tanto geográficamente como estilísticamente.

En cuanto a Tom Cruise, el director mexicano resaltó la vivencia que fue trabajar con la superestrella hollywoodense, afirmando que el producto final que lograron juntos lo hace sentir “muy orgulloso”.

“Trabajar con Tom fue espectacular, una experiencia muy hermosa”, expresó Iñárritu, mencionando que la película se encuentra en edición, pero desde este momento es “diferente a todo” lo que ha hecho antes.

Reparto internacional de primer nivel

Además de contar con Tom Cruise como protagonista, Digger también reúne un elenco internacional de alta talla profesional, el cual incluye a Jesse Plemons, Emma D’Arcy, Sandra Hüller, Riz Ahmed, entre otros.

La presentación del primer trailer ha encendido el entusiasmo, mezclado con curiosidad, que alimentan las expectativas en el proyecto y hacen de Digger una de las películas más esperadas del año 2026.