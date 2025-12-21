El maquillaje barato que sí funciona y según Profeco compite con Dior y Chanel

Profeco revela que maquillaje de bajo costo compite con Dior

Si acostumbras maquillarte, entenderás la importancia de encontrar los mejores productos a los mejores precios; sin embargo, pero tu presupuesto no está para pagar $1,200 pesos por un polvo de Chanel o más de mil pesos por Dior.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se puso las pilas y analizó decenas de marcas de maquillaje en México para decirnos cuál es la mejor opción.

En este estudio, la institución evaluó atributos clave como:

Cobertura de imperfecciones

Fácil aplicación en la piel

Control del brillo facial

Adherencia y durabilidad

¿Qué productos baratos pasaron la prueba de calidad?

Maybelline Fit Me!

Este polvo compacto matificante de la línea Fit Me! de Maybelline fue uno de los productos estrella del análisis de Profeco. Con un precio por debajo de 100 pesos, esta versión ligera cumple con:

Eliminar el brillo sin resecar

Cubrir imperfecciones con suavidad

Adherirse bien a la piel sin sensación pesada

Aunque tal vez no tenga todo el glamour de un Dior, sí deja un acabado natural que lo convierte en una elección inteligente para uso diario.

Otras opciones con resultados sorprendentes

Profeco y análisis de productos han destacado también otros maquillaje “low cost” que pueden competir en desempeño con productos de alto precio en varios aspectos:

Colorton ($40 pesos aprox) – excelente control del brillo y cobertura ligera

Angel Face by Pond’s ($30 pesos aprox) – acabado mate sin dar efecto de máscara

BYS Polvo compacto mineral ($94 pesos aprox) – muy fácil de aplicar

Pink Up Cosmetics ($94 pesos aprox) – alternativa económica con buena presentación

Catrice & Essence – versiones europeas precio-amigables con rendimiento sólido

¿Por qué estos productos baratos pueden competir con Dior o Chanel?

Aunque marcas como Dior o Chanel invierten en fórmulas más sofisticadas, empaques lujosos y marketing premium, Profeco encontró que algunos maquillajes económicos coinciden con ellas en funcionalidad básica:

Cubrimiento eficiente

Aplicación agradable

Control de brillo

Durabilidad aceptable

Eso sí: no se trata de copias exactas, sino de que en resultados visibles del día a día, una opción barata puede ahorrarte cientos de pesos sin sacrificar la calidad esencial.

Tips para sacarle jugo a tu maquillaje low-cost