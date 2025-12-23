Frases bonitas para Navidad 2025: mensajes para felicitar a tu familia y amigos Se acerca la Navidad y estas son las mejores frases para que felicites a tus seres queridos en Navidad (Pexels)

Si no sabes cómo felicitar esta Navidad o simplemente eres malo con las palabras, aquí te mostramos algunas ideas de frases para que mandes a tus seres queridos.

Para algunas personas, muchas veces no es fácil expresar lo que sienten y más en fechas especiales como Navidad, por lo que si eres una de ellas, aquí te presentamos algunas frases bonitas para que felicites a tus amigos y familiares.

Incluso si no las utilizas para mandar por mensaje, también podrás usarlas como inspiración para el brindis de Nochebuena.

Como tip, siempre puedes agregarle algo que sea significativo para ti y para quien le envías el mensaje, logrando que de esta forma la felicitación sea más personal y cercana.

Frases bonitas para felicitar a amigos en Navidad

Aquí te presentamos algunas frases que podrás enviar a tus amigos esta Navidad, ya sea porque no se pudieron ver, son amistades a distancia o simplemente quieres mandarles buenos deseos:

Gracias por estar, por ser y por sumar. ¡Feliz Navidad!

Navidad es compartir, y me alegra poder compartirla contigo, aunque sea a la distancia.

Gracias por ser parte de mi vida; que la Navidad te devuelva todo lo bueno que das.

Brindo por más momentos juntos, más risas y más sueños compartidos.

Que el próximo año llegue con oportunidades, aprendizajes y alegrías.

Deseo que celebres rodeado de quienes te quieren y te hacen bien.

Gracias por cada momento compartido; que vengan muchos más.

Te deseo una Navidad tranquila, feliz y con el corazón en calma.

Que la distancia nunca apague el cariño que nos une.

Gracias por ser tú; ¡feliz Navidad y un año lleno de luz!

Frases bonitas para felicitar a familiares en Navidad

Si estás en el chat familiar, y no pudiste pasar la Navidad con tu familia, o deseas mandarles un mensaje antes de que se vean, estas son algunas ideas para felicitar:

Les mando un abrazo grande y mis mejores deseos esta Navidad.

Les deseo una Navidad bonita y un año lleno de oportunidades.

Gracias por todo su amor este año. ¡Feliz Navidad!

Qué bonito compartir estas fechas con ustedes.

Que nunca nos falte unión ni cariño.

¡Feliz Navidad! Que estas fechas nos acerquen más.

Que el próximo año venga con más momentos juntos.

¡Feliz Navidad, gracias por estar siempre!

Frases divertidas para felicitar a amigos en Navidad

Si quisieras darle un giro a las felicitaciones y deseas que el mensaje de Navidad sea más divertido, aquí te mostramos frases divertidas para mandar a tus amigos: