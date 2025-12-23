Frases bonitas para Navidad 2025: mensajes para felicitar a tu familia y amigos

Si no sabes cómo felicitar esta Navidad o simplemente eres malo con las palabras, aquí te mostramos algunas ideas de frases para que mandes a tus seres queridos.
Para algunas personas, muchas veces no es fácil expresar lo que sienten y más en fechas especiales como Navidad, por lo que si eres una de ellas, aquí te presentamos algunas frases bonitas para que felicites a tus amigos y familiares.
Incluso si no las utilizas para mandar por mensaje, también podrás usarlas como inspiración para el brindis de Nochebuena.
Como tip, siempre puedes agregarle algo que sea significativo para ti y para quien le envías el mensaje, logrando que de esta forma la felicitación sea más personal y cercana.
Frases bonitas para felicitar a amigos en Navidad
Aquí te presentamos algunas frases que podrás enviar a tus amigos esta Navidad, ya sea porque no se pudieron ver, son amistades a distancia o simplemente quieres mandarles buenos deseos:
- Gracias por estar, por ser y por sumar. ¡Feliz Navidad!
- Navidad es compartir, y me alegra poder compartirla contigo, aunque sea a la distancia.
- Gracias por ser parte de mi vida; que la Navidad te devuelva todo lo bueno que das.
- Brindo por más momentos juntos, más risas y más sueños compartidos.
- Que el próximo año llegue con oportunidades, aprendizajes y alegrías.
- Deseo que celebres rodeado de quienes te quieren y te hacen bien.
- Gracias por cada momento compartido; que vengan muchos más.
- Te deseo una Navidad tranquila, feliz y con el corazón en calma.
- Que la distancia nunca apague el cariño que nos une.
- Gracias por ser tú; ¡feliz Navidad y un año lleno de luz!
Frases bonitas para felicitar a familiares en Navidad
Si estás en el chat familiar, y no pudiste pasar la Navidad con tu familia, o deseas mandarles un mensaje antes de que se vean, estas son algunas ideas para felicitar:
- Les mando un abrazo grande y mis mejores deseos esta Navidad.
- Les deseo una Navidad bonita y un año lleno de oportunidades.
- Gracias por todo su amor este año. ¡Feliz Navidad!
- Qué bonito compartir estas fechas con ustedes.
- Que nunca nos falte unión ni cariño.
- ¡Feliz Navidad! Que estas fechas nos acerquen más.
- Que el próximo año venga con más momentos juntos.
- ¡Feliz Navidad, gracias por estar siempre!
Frases divertidas para felicitar a amigos en Navidad
Si quisieras darle un giro a las felicitaciones y deseas que el mensaje de Navidad sea más divertido, aquí te mostramos frases divertidas para mandar a tus amigos:
- Que Santa te traiga paz… y paciencia.
- ¡Feliz Navidad, que sobrevivas a la cena familiar!
- Que esta Navidad haya risas, comida y cero estrés.
- Que estas fechas vengan con descanso incluido.
- Brindemos por sobrevivir otro año. ¡Feliz Navidad!
- ¡Feliz Navidad, que el recalentado esté mejor que el año!
- Que Santa te traiga paz… y si puede, un poquito de dinero.
- Que Santa se porte bien contigo… porque tú con el año ya hiciste lo que pudiste.
- ¡Feliz Navidad, que el único estrés sea elegir postre!