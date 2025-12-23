Tendencias

Se acerca la Navidad y estas son las mejores frases para que felicites a tus seres queridos en Navidad

Frases bonitas para Navidad 2025: mensajes para felicitar a tu familia y amigos

Por Celeste Román Marañón
Frases para felicitar en Navidad
Frases bonitas para Navidad 2025: mensajes para felicitar a tu familia y amigos

Si no sabes cómo felicitar esta Navidad o simplemente eres malo con las palabras, aquí te mostramos algunas ideas de frases para que mandes a tus seres queridos.

Para algunas personas, muchas veces no es fácil expresar lo que sienten y más en fechas especiales como Navidad, por lo que si eres una de ellas, aquí te presentamos algunas frases bonitas para que felicites a tus amigos y familiares.

Incluso si no las utilizas para mandar por mensaje, también podrás usarlas como inspiración para el brindis de Nochebuena.

Como tip, siempre puedes agregarle algo que sea significativo para ti y para quien le envías el mensaje, logrando que de esta forma la felicitación sea más personal y cercana.

Frases bonitas para felicitar a amigos en Navidad

Aquí te presentamos algunas frases que podrás enviar a tus amigos esta Navidad, ya sea porque no se pudieron ver, son amistades a distancia o simplemente quieres mandarles buenos deseos:

  • Gracias por estar, por ser y por sumar. ¡Feliz Navidad!
  • Navidad es compartir, y me alegra poder compartirla contigo, aunque sea a la distancia.
  • Gracias por ser parte de mi vida; que la Navidad te devuelva todo lo bueno que das.
  • Brindo por más momentos juntos, más risas y más sueños compartidos.
  • Que el próximo año llegue con oportunidades, aprendizajes y alegrías.
  • Deseo que celebres rodeado de quienes te quieren y te hacen bien.
  • Gracias por cada momento compartido; que vengan muchos más.
  • Te deseo una Navidad tranquila, feliz y con el corazón en calma.
  • Que la distancia nunca apague el cariño que nos une.
  • Gracias por ser tú; ¡feliz Navidad y un año lleno de luz!

Frases bonitas para felicitar a familiares en Navidad

Si estás en el chat familiar, y no pudiste pasar la Navidad con tu familia, o deseas mandarles un mensaje antes de que se vean, estas son algunas ideas para felicitar:

  • Les mando un abrazo grande y mis mejores deseos esta Navidad.
  • Les deseo una Navidad bonita y un año lleno de oportunidades.
  • Gracias por todo su amor este año. ¡Feliz Navidad!
  • Qué bonito compartir estas fechas con ustedes.
  • Que nunca nos falte unión ni cariño.
  • ¡Feliz Navidad! Que estas fechas nos acerquen más.
  • Que el próximo año venga con más momentos juntos.
  • ¡Feliz Navidad, gracias por estar siempre!

Frases divertidas para felicitar a amigos en Navidad

Si quisieras darle un giro a las felicitaciones y deseas que el mensaje de Navidad sea más divertido, aquí te mostramos frases divertidas para mandar a tus amigos:

  • Que Santa te traiga paz… y paciencia.
  • ¡Feliz Navidad, que sobrevivas a la cena familiar!
  • Que esta Navidad haya risas, comida y cero estrés.
  • Que estas fechas vengan con descanso incluido.
  • Brindemos por sobrevivir otro año. ¡Feliz Navidad!
  • ¡Feliz Navidad, que el recalentado esté mejor que el año!
  • Que Santa te traiga paz… y si puede, un poquito de dinero.
  • Que Santa se porte bien contigo… porque tú con el año ya hiciste lo que pudiste.
  • ¡Feliz Navidad, que el único estrés sea elegir postre!

