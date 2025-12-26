Los Tigres del Norte en Los Simpson La legendaria agrupación de música norteña, Los Tigres del Norte, se unirá a Los Simpson en un episodio especial que presentará una canción exclusiva para el programa: “El corrido de Pedro y Homero”.

México y Los Simpson, dos conceptos incomprensibles para la Inteligencia Artificial al desafiarla constantemente; el primero, con una serie de situaciones diarias que superan toda creación computarizada con un humorístico ingenio que da la vuelta al mundo; el segundo, capturando eventos mundiales durante sus primeras temporadas que se cumplen día a día como si se tratara de una carta de lotería.

En la historia de la serie animada estadounidense, los guiños hacia el país mexicano han existido desde sus episodios más antiguos, pero este año se fusionarán en una colaboración que ha encendido la emoción de televidentes y desafiado las barreras del idioma, la cultura y la frontera.

Y no, no se trata de que Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie visitarán México, sino que México irá hacia ellos representado por la agrupación de género norteño más famosa en la industria musical: Los Tigres del Norte.

¡Así es, tal como escuchaste! Los Simpson recibirán a los creadores de ‘La Puerta Negra’, quienes no sólo han sido animados al clásico estilo amarillo de Springfield, sino que también crearon un corrido para la icónica serie.

¡Anda la osa! Los Tigres del Norte escriben corrido para Homero Simpson

Los Tigres del Norte, originarios de Mocorito, Sinaloa, en México, son una agrupación de música norteña con más de cinco décadas de trayectoria y suman siete premios Grammy desde el año 1988, cuando ganaron el reconocimiento dorado a Mejór Álbum Mexicano Americano.

Debido a que el grupo se consolidó en Estados Unidos, con su música se volvieron portavoces de la vida de millones de personas que cruzan la frontera al relatar historias centradas en la migración, justicia y cotidianidad.

Ahora, esta tradición se trasladará a una de las series animadas más famosas de todos los tiempos, Los Simpson del dibujante, escritor y productor Matt Groening, donde participarán con una creación musical exclusiva para el programa que tendrá por título “El corrido de Pedro y Homero”, lo que ha encendido la emoción de las personas que han crecido tanto con las aventuras de la familia Simpson como con las letras de Los Tigres del Norte.

¿Cuándo se estrenará el episodio de Los Tigres del Norte en Los Simpson?

Ésta no sería la primera ocasión que la serie estadounidense integra a su animación a figuras de la música internacional, pero la participación de la agrupación sinaloense destaca el reconocimiento al género al ser colocado en horario estelar ante audiencias de todo el mundo.

A legendary band. An original song. A very Simpson twist. 🎶 🇲🇽 @tigresdelnorte perform “El Corrido de Pedro y Homero” this Sunday on FOX. pic.twitter.com/XbPWMEBSus — The Simpsons (@TheSimpsons) December 26, 2025

El anuncio fue acompañado por una imagen del grupo animado al estilo clásico de Los Simpson, causando una reacción inmediata en los y las internautas que no tardaron en expresar su emoción ante la nueva propuesta de la serie.

En el comunicado, la cuenta oficial del programa también añadió la fecha de estreno de este episodio especial, la cual está agendada para el día domingo 28 de diciembre de 2025, a través del canal FOX.