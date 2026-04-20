‘Amores Perros’ vuelve a la pantalla grande en Estados Unidos este junio gracias a MUBI

Amores Perros reestreno El clásico de Iñárritu volverá a los cines de Estados Unidos para conmemorar su aniversario 25 de estreno en terreno internacional.

Amores Perros volverá a la pantalla grande en Estados Unidos durante junio 2026 para celebrar su aniversario 25 de estreno en cines internacionales, arribando primero a Los Ángeles y Nueva York, seguido de todo el país.

Dirigida por Alejandro González Iñárritu, este filme revolucionó el cine mexicano y consolidó su potencial a nivel mundial tras obtener nominaciones a los premios Oscar y BAFTA, marcando un hito en el cine contemporáneo con su estructura de historias cruzadas y ritmo vertiginoso.

MUBI reestrenará ‘Amores Perros’ en Estados Unidos

Amores Perros tuvo su reestreno en México el año pasado, 9 de octubre de 2025, como aniversario 25 de su lanzamiento en el país con una versión restaurada y supervisada por Iñárritu, además de que contó con una proyección especial en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

Sin embargo, este 2026 será el turno del público estadounidense para disfrutar de la ópera prima del director mexicano en la pantalla grande, ya que MUBI llevará el filme a los cines de todo Estados Unidos, empezando por Los Ángeles y Nueva York a inicios de este junio.

EXCLUSIVE: Alejandro G. Iñárritu’s debut feature “Amores Perros” will get a theatrical re-release from Mubi. The film will hit cinemas in New York and Los Angeles on June 12, expanding nationwide June 19.https://t.co/zPIbs5HkfT — Variety (@Variety) April 20, 2026

“Es increíble que estos perros salvajes sigan ladrando 25 años después”, dijo Iñárritu, expresando sentirse emocionado de que la plataforma y distribuidora de cine lleve la película a las generaciones más jóvenes que no tuvieron la oportunidad de mirar Amores Perros en cines.

La película fue remasterizada por The Criterion Collection, Estudio México Films y Altavista Films, con la supervisión de color a cargo de Iñárritu y el director de fotografía del filme, Rodrigo Prieto.

En el Festival de Cine de Cannes 2025, la productora y distribuidora de cine de culto MUBI adquirió los derechos de esta versión restaurada, la cual también puede hallarse en la plataforma de streaming.

¿Cuándo y dónde se reestrenará Amores Perros de Iñárritu este 2026?

Considerada una de las mejores películas mexicanas del siglo XXI al retratar diversas realidades sociales con un guión de historias cruzadas, crudo realismo y el abordaje de las emociones humanas dominadas por el instinto en la Ciudad de México, Amores Perros se convirtió en un fenómeno del cine que continúa resonando internacionalmente veintiséis años después de su estreno.

“Esta película cambió la vida de todos los que la hicimos”, comentó Iñárritu al agradecer a MUBI de llevar el filme de vuelta a los cines de Estados Unidos.

De acuerdo con el director mexicano, este reestreno representa la oportunidad de que nuevas generaciones puedan ver la película en cines, por lo que su proyección está programada para el 12 de junio en Los Ángeles y Nueva York, mientras que en el resto del país se reestrenará el 19 de junio.