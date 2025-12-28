El alcohol impacta más rápido en las mujeres por cuestiones biológicas

Mujer bebiendo vino

El beber la misma cantidad de alcohol no produce los mismos efectos en hombres y mujeres. Estudios científicos han demostrado que el cuerpo femenino procesa el alcohol de forma distinta, lo que provoca una intoxicación más rápida y una respuesta cerebral más intensa, incluso cuando el consumo es idéntico.

El alcohol afecta al cuerpo casi de inmediato

Desde el primer sorbo, el cerebro recibe señales que modifican el ritmo cardíaco, el flujo sanguíneo y también la química cerebral. Aunque una pequeña parte se absorbe en el estómago, la mayor cantidad pasa al intestino delgado, en donde procede a entrar rápidamente al torrente sanguíneo.

La química de emborracharse

Uno de los factores clave es el metabolismo de primer paso, un proceso en el que una enzima llamada alcohol deshidrogenasa (ADH) comienza a descomponer el alcohol en el estómago y el hígado. Las mujeres, en promedio, producen menos ADH que los hombres, lo que significa que una mayor cantidad de alcohol llega intacta a la sangre. Investigaciones han mostrado que, incluso ajustando el consumo al peso corporal, las mujeres alcanzan niveles más altos de alcohol en sangre.

Si bien algunos especialistas atribuyen esta diferencia principalmente al tamaño corporal, otros señalan que la composición del cuerpo es igual de relevante pues las mujeres suelen tener más grasa y menos agua corporal, lo que hace que el alcohol se concentre más. Esto explicaría por qué los efectos aparecen antes y con mayor intensidad.

En la vida cotidiana esta diferencia no se considera, pues las porciones de alcohol suelen ser iguales para todas las personas, sin tomar en cuenta cómo actúan en cuerpos distintos. Como resultado las mujeres reciben una dosis proporcionalmente mayor antes de que el organismo comience a metabolizarla.

Las mujeres son más vulnerables al alcoholismo

Una vez que el alcohol llega al cerebro, las mujeres muestran una respuesta más fuerte en los sistemas de recompensa, en diversos estudios han identificado el fenómeno conocido como telescoping, lo cual describe una progresión más rápida del consumo ocasional a la dependencia. Esto quiere decir que las mujeres desarrollan problemas relacionados con el alcohol en menos tiempo y con menor consumo acumulado que los hombres.

Las hormonas también influyen

El estradiol potencia la liberación de dopamina, neurotransmisor conocido por estar asociado al placer, lo que intensifica los efectos del alcohol en ciertas etapas del ciclo menstrual. A esto se suma el factor emocional ya que las mujeres recurren con mayor frecuencia al alcohol como forma de manejar el estrés, la ansiedad o la depresión.

Comprensión

Para los especialistas, comprender estas diferencias es fundamental. No se trata de prohibiciones ni de juicios morales, sino de información. Ahora sabemos que el alcohol no afecta más a las mujeres por debilidad, sino porque su cuerpo y su cerebro responden de manera distinta, con consecuencias que pueden ser más rápidas y, en algunos casos, más severas.