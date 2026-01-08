¿Vuelve Bet365?: plataforma de apuestas lanza mensaje a sus usuarios en México

Bet365 El casino en línea publicó un nuevo mensaje para sus usuarios sobre el posible restablecimiento del servicio.

Han pasado casi dos meses desde que las casas de apuesta de Bet365 y Betano cerraron sus operaciones en México debido a investigaciones por lavado de dinero. Ahora, una de las plataformas más populares para realizar apuestas en línea podría estar a punto de regresar tras ocho semanas de estar de baja.

¿Qué dijo Bet365 sobre su posible regreso a México?

Por medio de sus cuentas oficiales, Bet365 envió un mensaje a todas y todos sus usuarios asegurando que continúan trabajando para reestablecer la web de nuestro país y asegurando que las actualizaciones se estarán enviando directamente a los clientes así como los canales oficiales. No obstante, la página continúa mostrando el mensaje de que el sitio en México no está disponible.

Múltiples usuarios intentaron solicitar la devolución de su dinero en el sitio de Bet365 de España, pero esta opción está inhabilitada mientras el casino busca volver a operar en México.

“Bet365 agradece a sus clientes por su paciencia mientras intentamos restablecer los servidores en el sitio web bet365.mx. Queremos asegurarles que todas las cuentas están seguras y sus fondos protegiso. Cualquier actualización se enviará directamente a los clientes o se publicará directamente en los canales de Bet365″

¿Por qué ya no opera Bet365 en México?

La plataforma Bet365 dejó de estar disponible en México porque las autoridades mexicanas, principalmente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloquearon y deshabilitaron los dominios y aplicaciones de Bet365.mx y Betano.mx, ambas operadas localmente bajo los sellos de Ganador Azteca SAPI de CV y Operadora Ganador TV Azteca SAPI de CV vinculadas a Grupo Salinas, dentro de una investigación por presunto lavado de dinero y operaciones financieras ilícitas mediante casinos y plataformas de apuestas en línea.

El bloqueo forma parte de una acción más amplia contra 13 casinos que presuntamente habrían facilitado movimientos irregulares de efectivo y transferencias internacionales, y aunque Bet365 aseguró que trabaja para restablecer el servicio y protege los fondos de los usuarios, el acceso sigue interrumpido mientras continúa la investigación y los procedimientos legales con la Secretaría de Gobernación y tribunales