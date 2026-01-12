Calendario Escolar SEP 2026: este será el primer puente del año para primarias y secundarias

El primer puente del año según el Calendario SEP 2026 Estudiantes vuelven este lunes 12 de enero a clases, sin embargo, el final de las vacaciones de invierno trae consigo la pregunta: “¿cuándo será el próximo puente?" ¡Te contamos!

El final de las vacaciones de invierno marca también la segunda mitad del ciclo escolar para estudiantes de primaria y secundaria, no obstante, el regreso a los acogedores salones de clase y el acceso al conocimiento diario inspira una de las preguntas más importantes durante la vida estudiantil: ¿cuándo será el próximo puente?

Cierto es que, para alumnos y alumnas, así como profesorado e incluso familias que descansan de estar ‘a prisas’ entre desayunos y transporte, las vaciones son un alivio, por lo que es inevitable preguntarse cuándo volverán.

O, al menos, cuándo serán los aleatorios descansos agendados en el calendario SEP para este 2026, aquellos llamados puentes que sirven para pausar el ajetreo de la rutina diaria.

¿Cuándo será el primer puente de 2026 señalado en el calendario SEP?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026, el día lunes 2 de febrero se llevará a cabo una suspensión oficial de labores por el Día de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, fecha celebrada el 5 de febrero.

Sin embargo, eso no es todo, pues los y las estudiantes disfrutarán de su primer puente en 2026, ya que no asistirán a clases el viernes 30 de enero al ser éste un día de Consejo Técnico Escolar.

Calendario SEP 2026: ¿Cuáles serán los otros días de descanso oficial este año?

La SEP programó varios periodos de descanso durante el primer semestre del 2026, la mayoría de ellos siendo fechas de festividad oficial en México.

Algunos de estos días de descanso durante los primeros meses del 2026, son: