El inesperado momento en que Jorge Campos terminó descalzo y festejando bajo la lluvia durante el Mundial (Cuartoscuro)

Después del encuentro entre México y Sudáfrica, por la inauguración del Mundial 2026, los aficionados celebraron el triunfo del Tri, luego de su victoria 2-0 durante el encuentro.

Uno de los festejos más inesperados fue el del comentarista y exjugador Jorge Campos, quien a través de sus redes sociales compartió un video donde se le puede observar caminando bajo la intensa lluvia que azotó gran parte de la capital el pasado 11 de junio.

Jorge Campos celebra bajo la lluvia el triunfo de la selección mexicana

El momento que se hizo viral en redes sociales fue compartido por el cronista y se observa cómo desciende el vehículo que traslada a los locutores después de la gran justa deportiva que se vivió en territorio mexicano.

Ya fuera de la camioneta, en el video se contempla una calle inundada y un fuerte aguacero que cae sobre la zona.

En esta ocasión, el comentarista optó por complementar su traje con unos zapatos formales, los cuales protegía de la lluvia bajo su brazo, dejando para otro evento sus ya famosísimas sandalias de pata de gallo que lo acompañan en la mayoría de los eventos a los que asiste.

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En las imágenes también se ve al exdelantero caminar descalzo por las aceras de la CDMX, mientras disfruta de la lluvia y comparte con todos sus seguidores el momento y asegura que “La lluvia te da energía”.

Este video coincide con el entusiasmo del exfutbolista al vivir un hecho histórico en la historia del futbol mexicano, ya que es la primera vez que la selección gana un partido inaugural en una contienda mundialista.