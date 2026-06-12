Influencer coreana denuncia que sufrió racismo en Estadio Guadalajara en partido del Mundial Una influencer coreana denunció en sus redes sociales un acto de racismo durante el partido de Corea del Sur vs. Chequia en Guadalajara (@inocat_t)

Una creadora de contenido de Corea del Sur denunció en sus redes sociales un acto de racismo hacia ella en el Estadio Guadalajara.

Tras el partido de Corea del Sur vs. Chequia en Guadalajara, en redes sociales han circulado videos que muestran cómo se ha vivido la pasión futbolera en las calles y dentro del estadio, donde los mexicanos han integrado en la celebración a los turistas que visitan la ciudad con motivo del Mundial 2026.

Sin embargo, a pesar de estos momentos, una influencer coreana, conocida en redes sociales como Inocat, denunció a través de un video un acto de racismo que vivió durante el partido de Corea del Sur vs. Chequia en el Estadio Guadalajara.

Influencer coreana denuncia racismo en el Estadio Guadalajara durante el Mundial

En el video compartido por la creadora de contenido Inocat, se le observa grabándose a sí misma saludando, mientras que, de fondo, unos sujetos realizan gestos hacia ella, saludándola y riéndose.

Hasta que, un instante después, uno de ellos se agarra con la punta de los dedos los ojos y los estira para hacer mofa de sus rasgos físicos, y después continúa riéndose.

En el video compartido, la influencer Inocat escribió: “POV: Cuando experimentaste racismo en la Copa del Mundo“, denunciando el acto de racismo cometido por un mexicano.

Asimismo, en la descripción del video, la influencer añadió: “Vine hasta México para ver el Mundial... ¿Estoy siendo demasiado sensible?” y “POV: Viajaste por todo el mundo para el Mundial... y sufriste racismo”.

Tras la publicación del video, este inmediatamente se viralizó, contando actualmente con más de 8 millones de vistas, más de 90 mil me gustay 10 mil comentarios.

Algunos de los comentarios del video son de personas disculpándose por el acto de racismo que vivió en México, mientras que otros simplemente lamentan que la influencer tuviera que vivir ese momento.

Por su parte, a pesar del acto de racismo que vivió, la influencer Inocat ha continuado compartiendo contenido sobre su estancia en Guadalajara, destacando también la pasión de los mexicanos por el fútbol y la ola coreana.

¿Quién es Inocat, la influencer coreana que sufrió racismo en México?

Inocat es una creadora de contenido de Corea del Sur enfocada principalmente en YouTube, donde tiene más de 6 millones de suscriptores, mientras que en TikTok actualmente cuenta con 2.3 millones de seguidores y su contenido se centra principalmente en videos de humor.