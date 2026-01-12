Denuncian a Mundo Runner por estafa de carrera Star Wars en CDMX

Alertan múltiples estafas en carreras de Mundo Runner La ‘empresa’ Mundo Runner fue denunciada por fraude de carrera Star Wars en CDMX; asistentes arribaron al punto de encuentro el día 10 de enero para darse cuenta que el evento no era real.

A través de redes sociales, la supuesta empresa organizadora de carreras en México ‘Mundo Runner’ anunció su carrera con temática de Star Wars en la capital del país, sin embargo, llegado el día del evento, los y las participantes que acudieron a la carrera notaron que habían caído en una estafa.

El punto de encuentro sería en el Auditorio Nacional, sitio en el que se entregarían los kits temáticos de la carrera, pero los organizadores no se presentaron y lentamente la emoción y expectativa del público se convirtió en tristeza e indignación.

Estafa en Carrera Star Wars de CDMX, organizada por la supuesta empresa Mundo Runner

“La gente de Mundo Runner con su carrera de Star Wars, a todos los que nos inscribimos, nos han estafado”, denunció públicamente la locutora Olivia Luna a través de su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo con Olivia y otros participantes del fraudulento evento, la información de la carrera fue compartida en la página oficial de Instagram la presunta ‘empresa’ Mundo Runner (@mundo_runner_1) cinco semanas atrás, adjuntando el link de la página oficial en el que podían acceder a la compra de paquetes.

La carrera tenía por fecha de realización el sábado 10 de enero con punto de encuentro en el Auditorio Nacional, sitio en el que también habrían hecho entrega de los kits especiales que cada cliente compró en la inscripción a la carrera.

Sin embargo, ningún organizador del evento se presentó al lugar de encuentro, tampoco existieron módulos para la entrega de los paquetes especiales (éstos fueron igual de inexistentes) ni cualquier otro rastro que pudiera advertir carrera alguna; para pesar de los y las presentes, la realidad fue innegable: todo se trataba de un fraude.

“La inscripción parecía un poco rara porque pedía transferencia bancaria”, señaló uno de los participantes lamentablemente estafados, mientras que otra asistente a la carrera declaró que venía desde Puebla sólo para enterarse que el evento era una estafa.

Autoridades capitalinas alertaron previamente la estafa de Carrera Star Wars CDMX

En su cuenta oficial de redes sociales, As Deporte —uno de los colectivos más famosos de eventos deportivos en México—, lanzó un comunicado de alerta contra fraudes al señalar que la información publicada y difundida por páginas no oficiales de carreras no contaban con la validación ni el permiso de su organización.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México confirmó que no se contaba con la existencia de ningún registro, permiso ni solicitud respecto a la carrera Star Wars CDMX.

A pesar de que el portal aseguraba que el evento se llevaría a cabo en la zona de la Estela de Luz y el Bosque de Chapultepec, autoridades de administración del Bosque y el Instituto del Deporte desconocieron la logística de la competencia, advirtiendo a la ciudadanía de un posible “evento fantasma” orquestado por la plataforma Mundo Runner.

Mundo Runner: Modus Operandi de sus estafas de carreras

El portal oficial de Mundo Runner permanecía activo hasta la mañana de este lunes 12 de enero; en éste, la plataforma capturaba las inscripciones de clientes y solicitaba una transferencia para completar el proceso.

De acuerdo con las denuncias, tanto de la carrera Star Wars CDMX como anteriores carreras fraudulentas, el modus operandi de Mundo Runner sigue el proceso siguiente:

Publicidad falsa: En su cuenta de Instagram y portal oficial, Mundo Runner muestra imágenes y videos de alta calidad sobre carreras previas, las cuales han sido robadas de colectivos deportivos como As Deporte .

En su cuenta de Instagram y portal oficial, Mundo Runner muestra imágenes y videos de alta calidad sobre carreras previas, las cuales han sido robadas de colectivos deportivos como . Premios engañosos: Ofrecen premios “demasiado buenos para ser verdad”, como viajes a Disneyworld o dispositivos electrónicos costosos.

Ofrecen premios “demasiado buenos para ser verdad”, como viajes a Disneyworld o dispositivos electrónicos costosos. Cobros irregulares: Participantes señalaron que el pago de las inscripciones se realiza a través de transferencia bancaria.

Participantes señalaron que el pago de las inscripciones se realiza a través de transferencia bancaria. Los organizadores desaparecen: Una vez que se realiza el pago, algunos clientes han revelado no recibir confirmación oficial de su compra de paquete y, llegado el día del evento, no hay organizadores presentas ni señal alguna del evento.

Olivia Luna, locutora víctima del fraude, pidió denunciar la cuenta de Mundo Runner en Instagram, ya que ésta sigue activa y continúa presentando promociones de futuras carreras en distintos sectores de México.