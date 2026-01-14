Semana Santa 2026: este es el calendario completo de la Cuaresma

La Iglesia católica ya dio a conocer el calendario oficial de la Cuaresma y la Semana Santa 2026, un periodo de profunda importancia religiosa para millones de fieles en México y el mundo. Estas fechas marcan un tiempo de reflexión, preparación espiritual y conmemoración de los momentos centrales de la fe cristiana, que culminan con la Pascua o Domingo de Resurrección.

Calendario Cuaresma 2026

De acuerdo con el calendario litúrgico, la Cuaresma 2026 iniciará el miércoles 18 de febrero, con la celebración del Miércoles de Ceniza. Ese día, los fieles acuden a los templos para recibir la imposición de la ceniza, un signo que simboliza humildad, arrepentimiento y el llamado a la conversión. Con este rito comienza un periodo de 40 días de preparación espiritual rumbo a la Semana Santa, sin contar los domingos.

Durante la Cuaresma, la Iglesia invita a los creyentes a practicar el ayuno, la oración y la limosna, además de reflexionar sobre la vida de Jesucristo y su mensaje. En este tiempo también se recuerda la importancia del sacrificio, el perdón y la solidaridad con los demás.

En 2026, los domingos de Cuaresma se celebrarán en las siguientes fechas: 22 de febrero, 1 de marzo, 8 de marzo, 15 de marzo y 22 de marzo. Cada uno de estos domingos tiene un sentido especial dentro del camino cuaresmal y suele estar acompañado de lecturas bíblicas enfocadas en la conversión y la esperanza.

El calendario avanza hacia uno de los momentos más significativos del cristianismo: la Semana Santa, que comenzará el domingo 29 de marzo, con la celebración del Domingo de Ramos. Ese día se recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y en muchas parroquias los fieles participan en procesiones y bendicen palmas.

Posteriormente, el jueves 2 de abril se conmemorará el Jueves Santo, fecha en la que se recuerda la Última Cena de Jesús con sus apóstoles y la institución de la Eucaristía. Al día siguiente, el viernes 3 de abril, se celebrará el Viernes Santo, jornada dedicada a la Pasión y Muerte de Cristo, caracterizada por el silencio, la reflexión y la tradicional representación del Viacrucis.

El sábado 4 de abril será el Sábado Santo, un día de espera y recogimiento que culmina por la noche con la Vigilia Pascual, considerada una de las celebraciones más importantes del año litúrgico. Finalmente, el domingo 5 de abril se celebrará el Domingo de Resurrección, que marca el fin de la Semana Santa y de la Cuaresma, y recuerda la resurrección de Jesucristo, eje central de la fe cristiana.

Este calendario permite a los fieles organizar con anticipación sus actividades religiosas y personales, ya que en muchas comunidades estas fechas también implican celebraciones, procesiones y días de descanso. La Semana Santa 2026 se perfila, como cada año, como un tiempo de reflexión, fe y tradición profundamente arraigada en la cultura mexicana.