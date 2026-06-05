Conoce las razones por las que es recomendable apagar tu celular al menos una vez a la semana

Seguridad en tu teléfono móvil El reinicio periódico del celular puede ayudar a reducir riesgos de seguridad digital, de acuerdo con especialistas.

Para mitigar los riesgos por fallas y amenazas digitales en los dispositivos móviles, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) publicó un informe con algunas recomendaciones para evitar amenazas cibernéticas que podrían vulnerar la integridad de tus datos.

Encender y apagar tu teléfono inteligente al menos una vez a la semana podría ser fundamental para prevenir cualquier intrusión.

Este reinicio ayuda a interrumpir el flujo de información que pudiera filtrarse mediante fallas que no son detectables a simple vista en los equipos. Este reinicio puede interrumpir las conexiones establecidas por los ciberdelincuentes.

De acuerdo con especialistas en la materia, es recomendable que tu móvil se desconecte al cumplir las 168 horas consecutivas de uso, o lo que sería una semana de actividad.

¿Qué otras medidas de seguridad se recomiendan?

Aunado a los pasos anteriores, la Agencia recomienda activar medidas adicionales como:

Uso del reconocimiento facial

Huella dactilar

Desactivar Bluetooth si no se usa

Contraseñas mayores a 6 dígitos

Y emplear cargadores originales

Con el fin de minimizar los riesgos de malwares a través de accesorios no autorizados o baterías en mal estado.

¿Qué dispositivos móviles se reinician solos?

Algunos celulares cuentan con un servicio de seguridad que permite a los usuarios programar el reinicio automático de sus aparatos; en algunos casos, estos reinicios se realizan de manera automática tras las actualizaciones de software.

Recuerda que los parches de seguridad tienen que realizarse tan pronto como estén disponibles, para evitar la presencia de software malicioso.

No abras mensajes o correos de contactos desconocidos.

No accedas a enlaces adjuntos en correos o mensajes de texto de remitentes desconocidos con el fin de evitar la intrusión de contenido malicioso. Debes saber que, aunque el dispositivo se reinicie, no elimina por completo la intrusión de cualquier software malicioso; estas acciones solo sirven como una barrera de corto plazo.