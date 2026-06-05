¿Una moneda en el congelador cuando se va la luz? Así funciona el método

Con las recientes lluvias torrenciales en gran parte del país, vienen apagones que podrían prologarse por horas o incluso días y afectar todos los electrodomésticos conectados a la corriente, como el refrigerador o congelador de tu casa.

En este contexto, te decimos un truco ingenioso que te dirá si en tu domicilio hubo cortes de luz mientras estabas fuera, ya sea por trabajo o durante un viaje.

¿Cómo funciona el método de la moneda en el congelador?

Este consejo consiste en colocar una moneda sobre un vaso de agua previamente congelada y dejarlo nuevamente dentro del congelador.

Si al regresar observas que la moneda no está en la superficie solidificada, significa que el hielo se derritió en un lapso de varias horas por algún corte prolongado. El objetivo de esto es detectar si se llevaron a cabo apagones durante tu ausencia, que pueden afectar la comida que dejaste almacenada.

Aunque parezca increíble, este consejo puede ayudarte a detectar si existe un posible riesgo al consumir alimentos en mal estado que presenten un riesgo para tu salud.

¿Qué pasos seguir para realizar este procedimiento?

Para aplicar este método de la forma correcta, solo necesitas seguir estos sencillos pasos.

Deberás tener un recipiente apto para refrigeración.

Llenarlo de agua y esperar hasta que esté congelada.

Ya que el líquido esté completamente sólido, deberás colocar una moneda sobre la superficie.

Colocarlo de nuevo en el refrigerador y disfrutar de tu viaje.

Si al regresar encontraste la moneda atrapada en el hielo, tendrás que revisar tu comida y desecharla, ya que podría estar en mal estado aunque no se perciba a simple vista.

¿Este recurso casero es efectivo?

Aunque se trata de un método sencillo, puede resultar una manera muy efectiva de detectar problemas en el electrodoméstico. Recuerda que especialistas recomiendan desechar los productos perecederos que han pasado sin refrigeración durante un lapso prolongado.