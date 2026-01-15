Muere Esther ‘Sunshine’ Thomas: ¿Qué le pasó a la famosa influencer? La influencer nigeriana habría fallecido tras complicaciones médicas, derivadas de una cirugía (@sunshine_official223)

Muere la influencer nigeriana conocida como “Esther Sunshine” tras complicaciones médicas, derivadas de una cirugía a los 26 años de edad.

La noticia se dio a conocer el pasado 10 de enero a través de las redes sociales de Esther “Sunshine” Thomas por sus familiares.

En el comunicado revelaron que Esther “Sunshine” falleció repentinamente el 9 de enero debido a una cirugía fallida, por unos fibromas que le habían sido descubiertos. Asimismo, mencionaron que se encontraban realizando los arreglos necesarios para poder “ponerla a descansar”.

“La familia de Esther Thomas (alias Sunshine), con profundo dolor, lamentamos anunciar el repentino fallecimiento de nuestra querida hermana e hija”. Fue parte del mensaje compartido por sus familiares.

¿Qué le pasó a Esther “Sunshine” Thomas?

De acuerdo con amigos cercanos de Esther “Sunshine”, desde el 28 de diciembre de 2025, la influencer habría presentado fuertes dolores estomacales y tras intensificarse fue que decidió acudir al médico.

Según su amigo y colaborador Chidera Madu, con quien grababa algunos sketches, en un video publicado en sus redes sociales compartió que a la influencer le descubrieron que un mioma que padecía había incrementado de tamaño.

Ante esto, los doctores le recomendaron someterse a una cirugía para extirparlo, la cual resultó exitosa, según los propios doctores. No obstante, tras la cirugía comenzó a experimentar complicaciones en su salud, que derivaron en su fallecimiento.

Chidera Madu y otros amigos se encuentran solicitando ayuda en redes sociales para poder organizar la despedida de Esther “Sunshine”, pues de acuerdo con ellos la influencer solo cuenta con un hermano, quien se encuentra indispuesto.

¿Quién era Esther “Sunshine” Thomas?

Esther “Sunshine” Thomas era una creadora de contenido nigeriana, quien era principalmente conocida en plataformas como Instagram y Facebook, llegando a los casi 500 mil seguidores.

Su contenido se centraba principalmente en sketches de humor colaborando con otros influencers de la región. Sus seguidores y amigos continúan dejando mensajes de despedida en sus redes sociales, lamentando la pérdida.