Día de las Palomitas: Cinemex lanza oferta especial y las pone a 60 pesos este lunes 19 de enero

Cinemex celebra el Día de las Palomitas con descuento especial Las promociones en Cinemex comienzan este lunes por el ‘Día de las Palomitas’, seguido de una serie de beneficios especiales durante el resto de enero y parte de febrero.

Cinemex festeja el Día de las Palomitas con una promoción especial en dulcería, rebajando el precio cotidiano de las palomitas grandes a tan sólo $60 pesos, únicamente por este lunes 19 de enero.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la cadena de cines anunció que rebajará el precio de sus palomitas grandes sólo por este lunes, así que si tienes planeado mirar una película el día de hoy, ¡acercarte a dulcería para solicitar la promoción!

¿Por qué se celebra el Día de las Palomitas este 19 de enero?

En décadas de crecimiento del cine, los alimentos de dulcería se han vuelto un elemento indispensable para disfrutar las proyecciones en pantalla grande y, aunque no es una festividad estipulada por ninguna organización internacional, el Día de las Palomitas ha creado gran popularidad alrededor del mundo.

¡Es hoy, es hoy! 🍿 Las palomitas de Cinemex son deli y hoy están a solo $60 pesos por el #DíaDeLasPalomitas. Te esperamos en Cinemex Tradicional, Market y/o Platino. pic.twitter.com/37IVs06Zqg — Cinemex (@Cinemex) January 19, 2026

En Estados Unidos, la Asociación Americana de Palomitas es la responsable de impulsar la fecha, considerando este particular ‘snack’ de cine un símbolo de convivencia y entretenimiento.

El propósito de esta celebración es conmemorar la importancia histórica y cultural de este alimento, el cual ha acompañado la historia del cine casi desde sus comienzos.

Cinemex anuncia más promociones para enero y febrero de este 2026

El descuento en palomitas grandes durante este lunes no será la única promoción que Cinemex ha preparado para sus clientes en México, sino que también anunció desde redes sociales los próximos beneficios que otorgará al público, presentando rebajas en boletos y combos especiales.

Bajo el título “Cinemex Manía”, la cadena de cines informó que existirán distintas promociones a partir del 22 de enero hasta el 11 de febrero de 2026, en cualquiera de las sucursales del país.

Una de las promociones principales tiene que ver con el costo de boletos, los cuales tendrán una rebaja de precio considerable, pues costarán sólo $29 pesos en funciones previas a las 16:00 horas de la tarde.

Por otra parte, también presentó distintos combos especiales en dulcería; entre ellos, se encuentran:

Combo Cinemex Manía Individual: Palomitas medianas, refresco mediano y conejito turín por $135 pesos.

Palomitas medianas, refresco mediano y conejito turín por $135 pesos. Combo Cinemex Manía Pareja: Palomitas medianas, dos refrescos medianos y Snickers 2 Pack, con costo de $210 pesos.

Los combos especiales y el descuento de boletos son válidos en cines tradicionales y premium, de lunes a jueves antes de las 16:00 horas y viernes y domingo antes de las 14:00 horas de la tarde, para que tomes precauciones.