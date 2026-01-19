Muere Dulce Enríquez: ¿qué le pasó a la influencer mexicana?

La influencer y maquillista Dulce Enríquez, de 23 años, falleció este 19 de enero de 2026 luego de permanecer más de diez días hospitalizada en estado crítico, a consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido en el estado de Oaxaca.

Antes de que se difundiera la noticia del fallecimiento, la familia de Dulce había desmentido oficialmente su muerte y señaló que ella seguía con vida y en estado grave tras el accidente, calificando como falsos los rumores previos en redes sociales.

El deceso de la joven fue confirmado por medios locales, luego de que su estado de salud se agravara pese a los esfuerzos médicos realizados desde el día del percance.

¿Quién era Dulce Enríquez?

Dulce Enríquez era una influencer y maquillista, conocida en redes sociales por compartir contenido de belleza, tutoriales y emprendimiento. Su muerte ha provocado consternación entre seguidores y usuarios, quienes han expresado mensajes de condolencias a su familia.

¿Cómo ocurrió el accidente en el que resultó gravemente herida Dulce Enríquez?

El accidente se registró el 9 de enero, sobre la carretera de cuota 135-D, en el libramiento de Ocotlán de Morelos, cuando la camioneta en la que viajaba se salió del camino y cayó a un barranco.

Dulce Enríquez fue rescatada con lesiones de extrema gravedad y trasladada de inmediato a un hospital en la ciudad de Oaxaca, donde permaneció internada en terapia intensiva. Durante varios días, familiares desmintieron rumores sobre su fallecimiento, asegurando que seguía con vida, aunque su condición era delicada.

Finalmente, este lunes se confirmó que la joven no logró recuperarse de las heridas provocadas por el impacto.

¿Por qué se relaciona el caso con Julio Cárdenas?

En el vehículo también viajaba Julio César Cárdenas, presidente municipal de Santa María Huatulco, así como un integrante de su equipo de seguridad. Tras el accidente, el edil fue reportado estable y fuera de peligro, con lesiones menores.

La presencia del alcalde junto a la influencer desató especulación en redes sociales sobre una posible relación personal entre ambos. Sin embargo, no existe confirmación oficial de un vínculo sentimental, por lo que dicha versión se mantiene únicamente como rumor.

Dulce Enriquez y Julio Cárdenas

Investigación en curso

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente, deslindar responsabilidades y determinar las condiciones en las que ocurrió el siniestro.