¿Cómo está Verónica Castro? La actriz habla de su estado de salud

Verónica Castro volvió a estar en el centro de la conversación luego de que su estado de salud fuera comentado en Ventaneando, programa en el que la propia actriz habló para aclarar cómo se encuentra actualmente y poner fin a las especulaciones.

¿Qué dijo Verónica Castro en Ventaneando sobre su salud?

Durante una llamada telefónica al programa, Verónica Castro confirmó que ya se encuentra fuera del hospital y recuperándose en casa. Explicó que su ingreso fue por recomendación médica para atender dolores fuertes y persistentes, pero dejó claro que no se trató de una situación grave.

¿Por qué fue hospitalizada Verónica Castro?

De acuerdo con lo que se informó en el programa, la hospitalización estuvo relacionada con secuelas de un accidente que sufrió hace más de 20 años, las cuales le siguen provocando molestias, principalmente en un brazo y una pierna. Actualmente continúa con terapias físicas para aliviar el dolor.

¿Cómo se encuentra ahora Verónica Castro?

La actriz señaló que, aunque los dolores no han desaparecido por completo, su estado es estable y se mantiene de buen ánimo. También comentó que los médicos le recomendaron mantenerse activa dentro de lo posible para mejorar su recuperación.

¿Por qué surgieron versiones contradictorias sobre su estado?

En días previos, algunos de sus familiares dieron declaraciones que generaron confusión, incluso mencionando el uso de oxígeno. Sin embargo, en Ventaneando se aclaró que su condición no es grave y que varias de esas versiones fueron exageradas.

¿Está fuera de peligro?

Hasta el momento, no hay información que indique que Verónica Castro se encuentre en riesgo. Ella misma aseguró que sigue bajo supervisión médica, pero tranquila y enfocada en su recuperación.