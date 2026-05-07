Exatlón México, La Súper Villa: ¿Quién gana hoy 7 de mayo? Con los Azules atacando y los Rojos defendiendo, conoce quién gana hoy en Exatlón (Exatlón México)

Con las mujeres en riesgo de eliminación, conoce quién se quedará con la Súper Villa previo al Duelo de Eliminación; conoce quién gana hoy en Exatlón.

La competencia de esta noche es una de las más importantes, pues los beneficios que ofrecen la Súper Villa y la Villa 360 podrían marcar la diferencia entre quién se va y quién se queda en Exatlón México, rumbo a la gran final.

Por lo que aquí te decimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién gana hoy la Villa 360 y la Súper Villa en Exatlón México.

¿Quién gana la Súper Villa y la Villa 360 hoy en Exatlón México?

La competencia de esta noche pondrá mucha presión sobre los atletas, quienes próximamente tendrán que competir por la Supervivencia, por lo que los beneficios que ofrece la Súper Villa son sumamente anhelados por ambos equipos.

Mientras que los Azules se han hecho de la última Batalla Colosal y la Medalla Grupal, los Rojos han ganado también una Batalla Colosal, además de mantener la Súper Villa, lo que convierte la competencia de hoy en una bastante reñida.

Sin embargo, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales y lo compartido por insiders, quién gana la Súper Villa este jueves 7 de mayo es el equipo Azul, mientras que los Rojos tendrán que conformarse con la Villa 360.

Horario y dónde ver en vivo Exatlón México hoy

El capítulo de la competición de la Villa 360 de este jueves 7 de mayo en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

Recuerda que puedes seguir también la transmisión en vivo de Exatlón México en la página y aplicación de Azteca Uno.

¿Quién sale de Exatlón el domingo 10 de mayo de 2026?

Al ser las mujeres quienes estarán en riesgo de ser eliminadas esta semana, quienes podrían salir de Exatlón este domingo 10 de mayo de 2026 son: