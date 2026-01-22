Huevo con las “tres B”: Profeco revela el lugar con el más barato en México en 2026

Para la dieta promedio de un mexicano, el huevo está en los desayunos, guisos, ensaladas y hasta en recetas de último minuto. Por eso, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer su más reciente monitoreo de precios del huevo en distintos tipos de presentaciones y puntos de venta del país, con el objetivo de fortalecer la economía familiar y ayudar a decidir dónde comprarlo sin pagar de más.

Precios del huevo en México 2026 según Profeco

Aquí están los precios más relevantes detectados en el levantamiento de la Profeco entre el 12 y el 19 de enero de 2026:

Huevo blanco por paquetes populares

12 piezas

El más barato en Chedraui, Coyoacán a $30 pesos de la marca San Juan.

18 piezas

Hipermercado Soriana, Coyoacán con $39.10 pesos de la marca Bachoco.

30 piezas

El más económico en Bodega Aurrera (varias sucursales en CDMX y Edomex) con $82 pesos de la marca El Calvario.

Huevo rojo y otras presentaciones

Rojo 12 piezas

Más barato en Soriana Híper, Iztapalapa con $40.90 pesos de la marca Bachoco.

Rojo 18 piezas

Bodega Aurrera, Nezahualcóyotl con $59 pesos de la marca Bachoco.

Por kilo

Más barato: Central de Abasto de la CDMX a $30.00 pesos por kilo.

a por kilo. Más caro: Central de Abasto, La Paz (BCS) hasta 55.00 pesos por kilo.

Los precios pueden variar bastante según el lugar, la marca y la presentación, pero estos datos te servirán como referencia clave para considerar tus gastos.

Tips para comprar huevo barato sin perder calidad

Compara antes de comprar: los precios pueden ser diferentes incluso entre sucursales de la misma cadena

los precios pueden ser diferentes incluso entre sucursales de la misma cadena Aprovecha presentaciones amplias: a veces los paquetes grandes resultan más baratos por huevo

a veces los paquetes grandes resultan más baratos por huevo Visita centrales de abasto: suelen tener precios por kilo muy competitivos

suelen tener precios por kilo muy competitivos Consulta la herramienta “Quién es quién en los precios” de Profeco para actualizaciones por región (disponible en profeco.gob.mx)

¿Por qué es importante seguir estos precios?

Aunque el consumo del huevo en México es tradicional y constante, su precio ha sido volátil en los últimos años por factores como cambios estacionales en producción o influencias en el mercado nacional e internacional.

El huevo es rico en proteínas de alta calidad, vitaminas como A y D, minerales como hierro y potasio, y otros compuestos que incluso favorecen la salud cardiovascular. Todo eso convierte al huevo en un must de la cocina mexicana.

Mantenerse informado te permite planear mejor la despensa familiar, sobre todo cuando se trata de un producto consumido con frecuencia.