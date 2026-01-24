Resultados Melate Retro 24 de enero 2026: números ganadores del sorteo 1602

Melate Retro 1555 Este martes 12 de agosto se dan a conocer los números ganadores

El Melate Retro volvió a escena este sábado 24 de enero con la celebración del Sorteo 1602, una edición que mantuvo el interés de miles de participantes atraídos por un premio millonario. Aquí podrás consultar los resultados y números ganadores.

Resultados oficiales Melate Retro 1602 Foto: Lotería Nacional

Bolsa acumulada del Melate Retro 1602

De cara a este sorteo, la bolsa mínima garantizada asciende a 13 millones de pesos. Este monto puede incrementarse en caso de que no exista un ganador del premio mayor, un escenario que suele avivar el interés de los jugadores habituales y de quienes se suman cuando el acumulado crece.

¿Cómo jugar Melate Retro?

El funcionamiento del Melate Retro es directo. Cada jugador puede elegir entre 6 y 10 números, todos dentro del rango del 1 al 39. Durante el sorteo se extraen siete esferas: las primeras seis corresponden a los números naturales y la séptima es el número adicional, que se asigna de manera automática.

El objetivo es acertar la mayor cantidad de números posibles. Para acceder a premios menores basta con combinar al menos un número natural y el adicional, mientras que los premios más elevados dependen del total de aciertos y del número de ganadores. Los primeros cuatro lugares cuentan con montos variables, y del quinto al séptimo, los premios son fijos.

La jugada sencilla, con seis números naturales, tiene un costo de 10 pesos. Los jugadores pueden ampliar su selección para aumentar probabilidades o recurrir a Melático Retro, que permite que la máquina elija los números al azar.

Transmisión en vivo: resultados del Melate Retro 1602

El sorteo fue transmitido en vivo a través de las redes oficiales de la Lotería Nacional, lo que permitió a los participantes seguir paso a paso la extracción de las esferas y conocer de inmediato si su boleto resultó ganador.

¿A qué hora es el sorteo Melate Retro 1602?

La realización del sorteo se mantiene en su horario habitual de las 21:00 horas, una referencia fija para los jugadores que siguen regularmente las transmisiones oficiales.

¿Dónde consultar los resultados del Melate Retro 1602?

Los resultados oficiales pueden verificarse en el sitio web de la Lotería Nacional, en sus redes sociales o directamente en cualquier expendio autorizado. En estos puntos, un agente puede ingresar el boleto en la terminal correspondiente y confirmar de inmediato si fue premiado.