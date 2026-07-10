NMDP México y el Maratón de la CDMX incentivan la donación de células madre: así puedes participar

Donación de células madre Foto: Especial

En México, la necesidad de donadores voluntarios de células madre continúa siendo un desafío para miles de pacientes diagnosticados con leucemia, linfoma, anemia aplásica y otras enfermedades hematológicas que requieren un trasplante para tener una posibilidad de sobrevivir. Aunque los avances médicos han incrementado las probabilidades de éxito de estos procedimientos, el mayor obstáculo sigue siendo encontrar un donador compatible.

Precisamente por ello, organizaciones como NMDP México trabajan para fortalecer la cultura de la donación voluntaria y derribar los mitos que durante años han limitado el crecimiento del registro nacional de potenciales donadores.

De acuerdo con María Fernanda Peniche Olivera, directora de Alianzas Estratégicas de NMDP México, el objetivo no solamente consiste en sumar nuevos registros, sino en generar una mayor conciencia social sobre el enorme impacto que puede tener una decisión altruista.

“Cuando una persona dona células madre, realmente está ofreciendo una segunda oportunidad de vida. Esa es la esencia de todo nuestro trabajo”, explica.

Mucho más que una organización: conectar y salvar vidas

NMDP México es una organización sin fines de lucro especializada en encontrar donadores compatibles para pacientes que necesitan un trasplante de células madre y que no cuentan con un familiar compatible.

En estos casos, el tiempo suele ser determinante.

Para muchos pacientes, especialmente quienes padecen leucemia, encontrar un donador compatible representa la diferencia entre continuar un tratamiento exitoso o perder la oportunidad de recibir un trasplante.

La labor de la organización consiste en construir un puente entre ambas personas.

Mientras un paciente espera la posibilidad de un trasplante, miles de voluntarios registrados permanecen disponibles para conocer si, en algún momento, existe una coincidencia genética que permita realizar la donación.

Ese “match” genético no depende de parentescos cercanos ni de la voluntad únicamente. Se trata de una compatibilidad extremadamente específica que hace indispensable contar con registros cada vez más amplios y diversos.

El gran reto de México: hacen falta muchos más donadores

Uno de los mensajes más contundentes que deja la entrevista es la enorme diferencia entre la necesidad real de trasplantes y la capacidad que actualmente existe para atenderla.

Aunque el registro mexicano continúa creciendo, todavía resulta insuficiente frente a la demanda.

Actualmente, el país cuenta con aproximadamente 221 mil personas registradas como potenciales donadores de células madre.

Estas personas también forman parte del registro internacional, integrado por cerca de 42 millones de potenciales donadores distribuidos en distintos países.

Esta red internacional permite ampliar considerablemente las probabilidades de encontrar compatibilidades genéticas cuando un paciente necesita un trasplante.

Sin embargo, la necesidad sigue siendo enorme.

Cada año, alrededor de 2 mil pacientes en México requieren un trasplante de células madre, pero únicamente una fracción logra acceder a este tratamiento.

La razón no siempre es médica.

En muchos casos intervienen factores económicos, sociales o simplemente la falta de un donador compatible.

Donación de células madre durante el Maratón y el Medio Maratón en CDMX Foto: NMDPM

¿Cómo funciona realmente la donación de células madre?

Uno de los mayores obstáculos para incrementar el número de donadores continúa siendo la desinformación.

Durante años han circulado ideas equivocadas sobre el procedimiento.

Muchas personas imaginan cirugías complicadas, intervenciones dolorosas o consecuencias permanentes para quien decide donar.

La realidad es muy distinta.

María Fernanda Peniche explica que todo comienza con un proceso sumamente sencillo.

Las personas interesadas, de entre 18 y 35 años, únicamente deben proporcionar sus datos de contacto y realizar una muestra bucal mediante un hisopo.

El procedimiento dura apenas unos segundos.

La muestra es enviada para realizar estudios de histocompatibilidad que permiten conocer las características genéticas del voluntario.

Después de algunas semanas, la persona queda oficialmente incorporada al registro nacional e internacional.

Y ahí comienza la espera.

En realidad, nadie sabe si alguna vez será compatible con un paciente.

Algunas personas nunca reciben una llamada.

Otras pueden ser contactadas meses o incluso años después.

Cuando finalmente existe una coincidencia genética, entonces inicia el proceso de donación.

La mayoría de las donaciones no requieren cirugía

Uno de los mitos más frecuentes consiste en pensar que siempre es necesario extraer médula ósea mediante una intervención quirúrgica.

Sin embargo, esto ocurre en un porcentaje mucho menor de los casos.

Actualmente, la forma más común de obtener células madre se realiza mediante un procedimiento llamado aféresis.

Es muy parecido a una donación de plaquetas.

El donador permanece sentado mientras una máquina extrae sangre por uno de sus brazos, separa las células madre necesarias y devuelve el resto de los componentes sanguíneos por el otro brazo.

Todo ocurre de manera ambulatoria.

Los efectos secundarios suelen limitarse a cansancio temporal, ligeras molestias o la aparición de un pequeño hematoma.

Cuando el procedimiento requiere obtener médula directamente del hueso ilíaco de la cadera, se realiza bajo anestesia general.

Aunque puede parecer intimidante, también es una intervención ambulatoria que generalmente dura alrededor de 90 minutos y cuyos efectos posteriores suelen ser temporales.

“Nadie se queda paralítico, nadie pierde movilidad ni existen los mitos que muchas veces escuchamos”, enfatiza Peniche.

La desición que puede cambiar dos vidas

Más allá del procedimiento médico, la entrevista deja ver el profundo impacto emocional que puede tener una donación.

La directora de Alianzas Estratégicas recuerda el caso de una joven universitaria que aceptó donar sus células madre cuando recibió la llamada informándole que había encontrado compatibilidad con una paciente.

Dos años después, cuando ambas pudieron conocerse, ocurrió algo inesperado.

La donadora confesó públicamente que, en realidad, sentía que había sido la paciente quien le había salvado la vida.

Durante ese periodo atravesaba una fuerte depresión y había perdido el sentido de propósito.

Saber que podía convertirse en la única esperanza para otra persona transformó completamente su perspectiva.

Aquella experiencia no solamente permitió salvar a una niña con leucemia.

También ayudó a reconstruir emocionalmente la vida de quien decidió donar.

Historias como esa muestran que el impacto de un trasplante va mucho más allá del ámbito clínico.

Se trata de vínculos humanos que permanecen durante años y que, en muchos casos, unen para siempre a dos familias que antes no tenían ninguna relación.

¿Por qué importa hablar sobre la donación?

Uno de los principales objetivos de NMDP México consiste precisamente en abrir la conversación.

Durante décadas, la donación de células madre ha permanecido fuera del debate público.

Mientras la donación de sangre o de órganos resulta cada vez más conocida, pocas personas entienden cómo funciona un trasplante de células madre o quiénes pueden convertirse en donadores.

Para la organización, generar información clara representa uno de los primeros pasos para cambiar esta realidad.

Cada nuevo registro amplía las posibilidades de encontrar compatibilidades para pacientes que hoy esperan una llamada que podría representar la diferencia entre la vida y la muerte.

Y aunque no todas las personas registradas llegarán a donar, cada una de ellas incrementa la diversidad genética del registro, un elemento indispensable para que futuros pacientes encuentren al donador que necesitan.