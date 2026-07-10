¿Cuánto cobró Julieta Venegas por La niña futbolista? La cantante habla de la canción Julieta Venegas habló sobre los rumores del supuesto pago millonario por la canción “La niña futbolista”

Tras la polémica que generó la canción “La niña futbolista” de Julieta Venegas, la cantante finalmente desmintió los rumores sobre el supuesto pago de 14 millones, así como otras controversias alrededor de la melodía.

En una entrevista para el podcast del compositor y creador de contenido Javier Paniagua, Julieta Venegas habló por primera vez sobre la polémica que generó la canción “La niña futbolista”, que salió previo al inicio del Mundial 2026.

La canción, que actualmente cuenta con más de 6 millones de vistas, se viralizó rápidamente al estrenarse, debido a que muchas personas rechazaban que se relacionara con el Mundial 2026.

¿Cuánto cobró Julieta Venegas por la canción “La niña futbolista”?

Por lo que, a más de un mes del estreno de la canción, Julieta Venegas finalmente habló sobre “La niña futbolista” y la polémica que generó, además de desmentir los rumores, como el de un supuesto pago de 14 millones de pesos.

En el podcast, Julieta Venegas reveló que no recibió pago alguno por la canción, pues decidió regalarla debido al mensaje de la misma.

“Pero lo que sí me gusta poder aclarar es que yo no cobré nada por esa canción (...) A mí me duele que piensen que yo cobré un dineral absurdo”, fue parte de lo mencionado durante la entrevista.

Sobre la polémica que generó “La niña futbolista”, Julieta Venegas señaló que no se imaginaba el impacto que iba a generar la canción:

“Y yo creo que nadie, nadie, nadie nos imaginamos todo lo que podía pasar y todo lo que podía cruzarse y a dónde se llevó la conversación que ya no tiene nada que ver con la canción”.

Por otra parte, sobre el motivo de “La niña futbolista”, la cantante aclaró que no fue una canción para el Mundial 2026, sino que la idea original era lanzarla durante el Día del Niño.

Sin embargo, tras grabarla, le habrían dicho que la canción se lanzaría en otro momento, el cual coincidió con las fechas previas al inicio del Mundial 2026.

“A mí me invitaron a hacer una canción infantil de un grupo que se llama Patita de Perro para presentarla en el Día del Niño. (...) Se llevaron la canción y después me dijeron: ‘No, no va a salir ahí, va a salir en otro momento’”.

Finalmente, sobre la polémica que generó, la cantante señaló que se llevó un gran aprendizaje y que prefería que se la tomen con humor a que sea una conversación violenta.