Gabriel Quadri revela video del momento exacto del ataque a su perro Vito En el video se puede observar cómo Vito, el perro de Gabriel Quadri, es atacado por un Malinois (@g_quadri)

Gabriel Quadri exhibe video en el que su perro Vito es atacado por un Pastor Belga Malinois en Coyoacán, después de que este perdiera la vida por el ataque.

Durante la tarde del domingo 25 de enero de 2026, Gabriel Quadri publicó en sus redes sociales que su perro había fallecido ese día debido al ataque de un Pastor Belga Malinois, mencionando que se encontraba “Desolados e indignados…”.

De acuerdo con el ex candidato a presidente, Quadri habría salido a pasear junto a su perro Vito cuando un Malinois sin correa se acercó corriendo hacia ellos y comenzó a atacar a Vito.

En sus redes sociales, Quadri denunció que tras el ataque Vito falleció y el dueño del Malinois no se hizo responsable por los actos de su perro.

“Un perro Pastor Belga Malinois oscuro, grande, suelto, mató a mi pequeño y adorable perro Vito hoy en la mañana (...) El dueño del perro Malinois no se responsabilizó. Desolados e indignados…” Fue parte de lo expresado.

Los hechos ocurrieron en la esquina de Cerro del Tesoro y Cerro Dios del Hacha en la colonia Tomero de Terreros, Coyoacán.

En otra publicación, Quadri compartió una imagen de su perro Vito, junto a una fotografía del momento en que este fue atacado por el Malinois, con el mensaje: “Este era mi adorable Vito. Jamás agredió a nadie. Aquí voy con él unos segundos antes de que lo atacara el Malinois, que se ve al fondo suelto…”

Este era mi adorable Vito. Jamás agredió a nadie. Aquí voy con él unos segundos antes de que lo atacara el Malinois, que se ve al fondo suelto... pic.twitter.com/b99DOkZ1te — Gabriel Quadri (@g_quadri) January 26, 2026

Video en el que el perro de Gabriel Quadri es atacado por un Malinois

En otra publicación, Gabriel Quadri publicó el video en el que se muestra el momento exacto en que su perro Vito es atacado por un Belga Malinois.

En el video se puede observar a Vito caminando al lado de Quadri, cuando a lo lejos un Malinois se acerca corriendo hacia ellos y comienza a atacar a Vito.

Ante la situación, Quadri intenta separar a los dos animales, junto con el dueño del Malinois que, momentos después del ataque, intenta alejar a su perro, aunque sin resultados.

Tras la publicación, usuarios le aconsejaron denunciar al dueño del Malinois, a lo que Quadri respondió que no identificaba a la persona responsable pues, después del ataque, solo se concentró en llevar al veterinario a Vito para atender sus heridas, aunque falleció tiempo después.

“En medio del shock lo único que atiné fue cargar a Vito ensangrentado, avisar a mi esposa y llevarlo al hospital veterinario. No tuve calma para indagar nada...” Fue parte de lo mencionado en sus redes sociales.