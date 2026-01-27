¿Qué le pasó a Elisa Beristain? Reporte del estado de salud de la conductora (@elisaberistain YouTube)

Elisa Beristain, conductora del programa digital Beristain, fue internada en un hospital de urgencia tras realizar una entrevista en vivo a Olga Breeskin el pasado jueves 22 de enero.

Hasta el momento, la conductora de contenidos digitales especializados en espectáculos se encuentra estable en terapia intensiva, sin embargo, sigue bajo riesgo de caer en paro cardiaco, de acuerdo con información de BerisTIME.

En medio de la transmisión, los compañeros de la presentadora identificaron que Beristain comenzó a ponerse pálida y con dificultad para continuar el ritmo habitual de conducción del programa. “Al principio sentía que era como un retortijón, pero me siento como mareada, me siento bien mal. (...) Yo creo que voy a ir a urgencias porque estoy sudando”, comunicó Elisa a su equipo de trabajo.

¿Qué le pasó a Elisa Beristain?

Durante la transmisión en vivo del programa Beristain, reconocido por la conducción frontal de la presentadora frente a las cámaras, esta tuvo que ser intervenida de urgencia tras detener actividades al finalizar una entrevista en vivo, cuando el malestar se intensificó al grado de que tuvo que ser trasladada a un hospital.

Al ser ingresada a la clínica de urgencias médicas, especialistas determinaron que la conductora no se encontraba bien y que debía ser enviada a cuidados intensivos para mantenerla bajo observación exhaustiva.

¿Cuál fue el diagnóstico y cuál es el estado actual de Elisa Beristain tras la urgencia médica en su programa en vivo?

Con respecto al diagnóstico que recibió la conductora de espectáculos, se compartió información actualizada en BerisTIME sobre la gravedad del cuadro médico:

“Al día de hoy Eli se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, estable, pero aún enfrenta varios peligros; estuvo a punto de sufrir un choque séptico. Por el momento, su presión arterial se encuentra bajo monitoreo constante para evitar que caiga en paro”.

Elisa Beristain fue ingresada con riesgo de choque séptico y se mantiene bajo observación en cuidados intensivos.