Nace el ‘anti-X’ europeo: características de W Social, la red social que quiere destronar a Elon Musk W Social está abierta al público en una fase de prueba; conoce de qué trata esta nueva red social y cómo se diferencia de X (W Social)

Europa lanzó su propia red social llamada W Social, la cual busca competir con X, de Elon Musk; conoce cómo se diferencian entre sí y quién pueden acceder a ella.

Este miércoles 17 de junio fue lanzada al público W Social en su versión de prueba. Esta nueva red social busca proteger la privacidad de sus usuarios, además de verificar que estos sean humanos.

¿Qué es W Social?

W Social fue creada por una firma sueca, la cual se rige bajo la legislación europea; y, a su vez, los datos de la misma se alojan en infraestructura europea, diseñada para facilitar conversaciones entre personas de todo el mundo, según lo informó la red social en su página web.

De acuerdo con lo señalado por W Social, la app está impulsada por un equipo paneuropeo de emprendedores e inversores, los cuales cuentan con una amplia experiencia en los sectores de medios de comunicación, tecnología e inteligencia artificial.

Con esta nueva red social, Europa busca lograr su autonomía tecnológica, para no dejar de depender de Estados Unidos o de Asía.

Características principales: ¿Cómo se diferencia W Social de X?

W Social se basa en el protocolo abierto AT, el mismo que Bluesky, la red social creada por el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, lo que permite que las publicaciones y contenido funcionen en diferentes aplicaciones, en lugar de estar limitados a una sola plataforma.

Una de las principales características de W Social es que, con esta red social se busca proteger la privacidad de los usuarios, asegurando que tus datos te pertenecen, pues solo se recopila la información necesaria para el funcionamiento del servicio.

Asimismo, otra prioridad para W Social es la verificación de los usuarios como humanos, pues a diferencia de otras redes sociales, se busca que esta app no tenga “bots” o cuentas manejadas por inteligencia artificial.

¿Cómo es la verificación de humano en W Social?

Para la verificación de humano en W Social, podrás identificarte a través de una aplicación independiente, la cual escanea tu pasaporte o documento nacional de identidad y te verifica directamente en tu dispositivo.

De acuerdo con W Social, al realizar la verificación, tus datos de identificación se almacenarán únicamente en tu dispositivo, a menos que decidas con qué otras aplicaciones compartir dicha información.

En W Social, podrás aparecer con tu nombre completo o verificar tu identidad de forma anónima; en ambos casos se debe realizar la verificación en W Identity, donde se confirmará que eres una persona real y única. En caso de permanecer en el anonimato, tu identidad completa se mantendrá privada.