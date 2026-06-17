Luna de Fresa La Luna de Fresa 2026 se hará presente en pleno Mundial: fecha exacta del fenómeno astronómico (Pexels)

Junio trae consigo uno de los eventos visuales más populares del año: la Luna de Fresa. Este fenómeno, que llegará en la temporada del Mundial 2026, marca la primera luna llena, la primera del verano; conocerás la fecha exacta de este fenómeno astronómico.

Fecha exacta y origen del nombre

La Luna de Fresa alcanzará su punto máximo de iluminación el próximo lunes 22 de junio de 2026. El espectáculo lunar comenzará a apreciarse en el cielo a partir de las 7:20 p.m.

A pesar de su llamativo nombre, la realidad es que la Luna no se tiñe de un color rojo brillante ni rosa intenso; el término proviene de las tradiciones de los pueblos originarios de América del Norte (particularmente de la tribu Algonquin), quienes utilizaban este evento astronómico como una señal en su calendario para iniciar la cosecha de las fresas silvestres.

Recomendaciones para disfrutar el fenómeno en México

Para poder apreciar este evento en las mejores condiciones posibles desde el territorio mexicano, se recomiendan los siguientes puntos:

El factor más importante es la situación climática; se recomienda estar en un lugar con la menor nubosidad posible.

Alejarse de los centros urbanos o de las luces altas de la ciudad ayudará a que el brillo natural de la Luna resalte mucho más.

Aunque el fenómeno se puede observar a simple vista sin ningún riesgo para la salud visual, el uso de binoculares o un telescopio básico permitirá apreciar con mucho mayor detalle los cráteres y el relieve de la superficie lunar.

No olvides marcar el calendario este lunes 29 de junio para disfrutar de la Luna de Fresa 2026.

Si el clima lo permite y el cielo se mantiene despejado, bastará con mirar y ser testigo de uno de los espectáculos naturales más bellos del año. ¡Prepara tus binoculares o simplemente busca un buen espacio libre de luces para apreciarla!