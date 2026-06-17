Manuel García Rulfo y Shakira ¿Quién es Manuel García Rulfo, posible nuevo romance de Shakira, y qué relación tiene con el escritor? (Cuartoscuro)

El reciente encuentro entre Shakira y Manuel García Rulfo en un exclusivo hotel de Hollywood no solo desató rumores sobre un posible romance, sino que también llamó la atención por el actor y el parentesco con el célebre escritor mexicano Juan Rulfo.

Shakira y Manuel García Rulfo desatan rumores de romance en Hollywood

El nombre del actor mexicano Manuel García Rulfo se convirtió en tendencia internacional luego de ser captado junto a Shakira en Los Ángeles.

Ambas celebridades fueron vistas conversando a la salida de un exclusivo hotel, The Sunset Tower Hotel, en Hollywood, lo que desató de inmediato una ola de rumores sobre un presunto nuevo romance en las redes sociales.

A pesar de las múltiples teorías que circulan entre los seguidores de la intérprete de “Hips Don’t Lie”, ni Shakira ni el actor de cine y televisión Manuel García Rulfo han dado declaraciones públicas al respecto.

Cabe destacar que, mientras algunos fanáticos se muestran emocionados por ver feliz a la artista, otros recuerdan que ella misma ha manifestado anteriormente que no se encuentra interesada en buscar pareja.

Manuel García Rulfo y el vínculo con la literatura mexicana

Manuel García Rulfo, el hombre con el que fue captada la cantante colombiana, comparte un lazo directo de sangre con uno de los escritores más importantes de la historia de México: Juan Rulfo.

El actor es sobrino nieto del autor de una de las obras más conocidas de la literatura mexicana, como Pedro Páramo y El Llano en llamas.

Aunque el propio Manuel ha aclarado en entrevistas que se trata de un parentesco lejano, ya que el literato era primo hermano de su abuelo, detalló que su padre sí llegó a coincidir con el famoso escritor en algunas reuniones de la familia.