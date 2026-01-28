PlayStation Plus Essential febrero 2026: lista de juegos gratis

Juegos gratis de PlaySatation Plus a partir de febrero Fotoarte: La Crónica

Febrero llegará con excelentes noticias para todos los gamers de corazón, ya que Sony Interactive Entertainment, anunció la alineación de juegos gratuitos para los suscriptores de PlayStation Plus Essential durante febrero de 2026, que podrán descargarse y agregarse a la biblioteca sin costo adicional mientras la suscripción esté activa.

Así que, preparen las suscripciones porque este mes habrá mucha actividad en la industria de los videojuegos. Por ello, te dejamos una breve guía de los títulos que llegarán a mantenernos pegados al sillón.

¿Cuándo estarán disponibles los juegos gratis de PlayStation Plus Essential?

A partir del martes 3 de febrero y hasta el lunes 2 de marzo de 2026, los jugadores pueden reclamar cuatro títulos que abarcan distintos géneros y experiencias, desde simulación deportiva hasta exploración submarina y combates aéreos.

¿Qué juegos serán gratuitos de PlayStation Plus Essential?

De acuerdo con el anuncio oficial, los juegos incluidos para el mes son los siguientes:

Cabe señalar que estos juegos estarán disponibles para todos los niveles de suscripción de PlayStation Plus, incluidos Essential, Extra y Premium.

Cómo reclamar juegos gratis en PS Plus febrero 2026

Los títulos pueden reclamarse desde el 3 de febrero hasta el 2 de marzo de 2026. Una vez añadidos a la biblioteca, los juegos quedarán disponibles para jugar siempre que el usuario mantenga una suscripción activa a PlayStation Plus.

Además, los suscriptores tienen hasta el 3 de febrero para reclamar los juegos gratuitos del mes de enero, que incluyen títulos como Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed y Core Keeper.

Esta variedad busca atender a distintos públicos dentro del ecosistema de PlayStation, desde jugadores que prefieren títulos narrativos o de exploración hasta aquellos interesados en competencia y acción rápida. Por lo que si le entras a todos las modalidades y líneas de juego, esta noticia llega como “anillo al dedo”.

