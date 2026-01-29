La temporada de calor en México está muy cerca; conoce cuándo comienza

Team frío, preparense, pronto ese clima quedará atrás para darle paso a un sol que no se detendrá hasta octubre. De acuerdo con las autoridades climáticas mexicanas, la temporada de calor 2026 arrancará oficialmente alrededor del 20 de marzo, coincidiendo con el inicio de la primavera.

Este ciclo se espera que se extienda hasta la primera semana de octubre, lo que deja casi siete meses de alta temperatura en gran parte del territorio nacional.

Además, datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que marzo de 2026 podría convertirse en el mes más caluroso en casi una década, con temperaturas promedio por encima de los 29 grados centígrados, algo que no se veía desde 2017.

¿Qué regiones sentirán más el calor en México?

Aunque todas las zonas del país sentirán el aumento gradual de temperaturas, algunas se verán particularmente afectadas:

Norte y sureste en la mira del termómetro

Estados del norte, como Coahuila, Sonora y San Luis Potosí, verán temperaturas elevadas de manera sostenida.

En el sureste y costa del Golfo, lugares como Yucatán, Veracruz y Tamaulipas también sentirán el clima bastante cálido.

Estos pronósticos concuerdan con patrones anteriores de temporadas de calor donde los termómetros superan regularmente los 30 grados, e incluso pueden llegar a más de 40 grados en olas de calor intensas.

Riesgos del calor en México

Que el sol te pomga de malas no es la única consecuencia. El calor intenso trae efectos directos y visibles, tales como:

Golpe de calor y deshidratación si no se toman precauciones

y si no se toman precauciones Insolación y quemaduras solares por radiación ultravioleta elevada

por radiación ultravioleta elevada Mayor probabilidad de intoxicaciones alimentarias por alimentos más expuestos

Los grupos más vulnerables siguen siendo niños, adultos mayores y mascotas, pues su cuerpo tarda más en regular la temperatura.

Consejos para sobrevivir esta ola de calor

Evita actividades al aire libre entre las 11:00 am y 4:00 pm

Usa ropa ligera y colores claros que reflejen la luz solar

Toma agua constantemente, incluso si no sientes sed

Usa protección solar +50 y utiliza sombreros, gorras, lentes y sombrillas

y utiliza sombreros, gorras, lentes y sombrillas Mantente al tanto de los boletines del SMN y de las autoridades locales

El calor y otros efectos ambientales

La temporada de calor también se conecta con fenómenos más amplios: