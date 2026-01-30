Este 30 de enero es el cumpleaños de todos los perros; descubre por qué y cómo celebrarlo según la tradición

La cultura china esta llena de múltiples rituales, símbolos y fechas que celebran a la familia, la suerte y hasta a la amistad y el vínculo entre humanos y animales.

Este 30 de enero, tiene una tradición poco conocida pero con encanto para cualquier amante de los lomitos: en algunas regiones de China se celebra como “el cumpleaños de todos los perros”.

¿Qué significa esta celebración?

A diferencia de nuestra costumbre de festejar cumpleaños humanos, en la tradición china este día está lleno de simbolismos:

Es el segundo día del Año Nuevo Chino , también llamado kāi nián (开年), que marca un momento importante para reunirse con la familia y fortalecer lazos tras las celebraciones del inicio del año lunar

, también llamado (开年), que marca un momento importante para reunirse con la familia y fortalecer lazos tras las celebraciones del inicio del año lunar Algunas comunidades consideran este día como el cumpleaños de todos los perros , con el objetivo de mostrar cariño y respeto hacia estos animales que han sido compañeros fieles de la humanidad por siglos

, con el objetivo de mostrar cariño y respeto hacia estos animales que han sido compañeros fieles de la humanidad por siglos Se cree que ser amable con los perros este día puede atraer buenas amistades y noticias afortunadas durante el año

Esta costumbre no solo celebra a los animales, sino que se enfoca en valores como la empatía y la generosidad dentro de un contexto cultural profundamente espiritual.

Más que una fecha, una mezcla de tradición, astrología y simbolismos

Recordemos que el Año Nuevo Chino no es una sola fecha, sino un periodo de 15 días conocido como "Festival de la Primavera", lleno de celebraciones que simbolizan renovación, unidad familiar y prosperidad.

Dentro de este ciclo, cada día tiene un propósito o significado especial, y el segundo de ellos está dedicado a la familia extendida, la buena fortuna y, en algunas zonas, a nuestros perritos.

Además de esta tradición específica, los perros ocupan un lugar importante en la cultura china:

El perro es uno de los 12 signos del zodiaco chino, asociado con rasgos positivos como lealtad, ternura y felicidad

Esto convierte al perrito no solo en compañero del ser humano, sino también en figura simbólica de atributos deseables en la vida.

¿Cómo puedo vivir esta costumbre?

Aunque esta tradición no se celebra en todas partes de China, en algunas zonas es común:

Ofrecer comidas o premios especiales a los perros

Ser especialmente amable con cualquier perro que se encuentre

Aprovechar el día para recordar la importancia de la amistad y la bondad hacia los animales

Para quienes viven esta tradición, no es solo un día “lindo”, sino una invitación cultural a sembrar cuidado y buena energía en el año que comienza.