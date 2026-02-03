Resultados Lotería Nacional 3 de febrero 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4000

Sorteo Mayor 4000 de la Lotería Nacional Este martes 3 de febrero se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 4000 de la Lotería Nacional volvió a colocarse en el centro de la conversación este martes 3 dde febrero de 2026, fecha en la que se darán a conocer los resultados oficiales y los números ganadores.

Lo cachitos estuvieron dedicados al 35 aniversario de la fundación Alfredo Harp Helú, una de las instituciones filantrópicas más reconocidas del país.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4000?

En esta edición, el Sorteo Mayor puso en juego una bolsa global de 66 millones 99 mil pesos, una cifra que confirma el peso de este formato dentro del sistema de sorteos nacionales. El premio mayor fue de 21 millones de pesos, dividido en tres series de siete millones cada una, esquema que concentra la mayor expectativa desde el inicio de la emisión.

Para quienes adquirieron un cachito con un costo de 30 pesos, el monto máximo al que podían aspirar fue de 350 mil pesos. En total, el Sorteo Mayor 4000 contempló 18 mil 760 premios y reintegros, lo que incrementa las posibilidades de obtener algún beneficio y explica por qué este sorteo conserva una base amplia de jugadores habituales.

Transmisión en vivo resultados del Sorteo Mayor 4000 de la Lotería Nacional

La ceremonia se lleva a cabo con transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Desde esa plataforma, los participantes pueden seguir cada etapa del sorteo y escuchar a los niños gritones anunciar los números premiados.

La grabación permanecerá en sus canales oficiales para consultar los resultados en cualquier momento.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 4000 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Mayor se realiza de manera regular a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4000?

Los resultados oficiales del Sorteo Mayor 4000 pueden consultarse directamente en los expendios autorizados de la Lotería Nacional y a través del verificador digital disponible en su sitio oficial. Esta herramienta permite ingresar el número y la serie del billete para confirmar de forma inmediata si se obtuvo algún premio.

Además, los listados completos de números ganadores se difunden por medio de las redes sociales y canales institucionales de la Lotería Nacional, lo que facilita el acceso a la información desde distintos dispositivos y garantiza que los participantes consulten datos oficiales del sorteo.