Año Nuevo Chino: ¿Por qué lo están celebrando con imágenes de Draco Malfoy?

Draco Malfoy es la mascota del Año Nuevo Chino Desde centros comerciales hasta hogares, han sido adornados con el icónico personaje.

“¿Asustado, Potter..." de que el rostro de Draco Malfoy haya invadido China como la principal imagen que cientos de hogares, oficinas y hasta centros comerciales utilicen para recibir el Año Nuevo Chino?

El icónico personaje creado por J.K. Rowling y posteriormente interpretado por el actor Tom Felton en las adaptaciones cinematográficas de la emblemática saga de magia, se ha vuelto la imagen más popular en China este Año del Caballo marcado por el calendario lunar, ya que la pronunciación de su apellido tiene un significado peculiar en dicho país.

El calendario lunar chino marca este nuevo ciclo como el Año del Caballo, animal del zodíaco chino que simboliza la vitalidad, velocidad y perseverancia debido a su naturaleza enérgica y dinámica, mas los adornos visten a China para la celebración no consisten en el caballo protagonista, sino que Draco Malfoy ocupa el lugar como la mascota principal del Año Nuevo Chino.

La imagen seleccionada se remonta, principalmente, a los primeros años del personaje en la saga cinematográfica de Harry Potter, mostrándolo con su sonrisa característica de arrogancia, además de otras exhibiciones que utilizan expresiones más cómicas del actor durante las dos primeras entregas de la franquicia.

#DracoMalfoy brings good luck: his name in #Chinese (Ma Er Fu) contains the characters for “horse” and “good fortune”, loosely echoing the idea of welcoming good fortune in the #YearOfTheHorse. #HarryPotter #ChineseNewYear https://t.co/8EZbRz9zSy pic.twitter.com/Q5FcYbeqr6 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) February 4, 2026

A través de las redes sociales de China —como Weibo y Douyin, cuyas similitudes cercanas serían Twitter y TikTok—, miles de usuarios y usuarias han compartido la imagen del personaje adornando los Fai Chun, decoraciones tradicionales de color rojo en China que se utilizan específicamente para esta celebración.

Estas exhibiciones festivas en el país han sido capturadas en los hogares, las oficinas e incluso en grandes promocionales ubicados en los centros comerciales, además de que ha sido añadido a gran variedad de la mercancía destinada al festejo.

El éxito de Draco Malfoy este Año del Caballo ha sido tan masivo que cruzó las fronteras, llegando a oídos de Tom Felton —actor que lo interpreta—, quien compartió en una historia de Instagram la hazaña de su personaje convirtiéndose en el símbolo del Año Nuevo Chino este ciclo.

¿Por qué Draco Malfoy se ha convertido en la imagen del Año Nuevo Chino?

La franquicia de Harry Potter ha sido, y aún es, un gran éxito en China, país donde se vendieron casi 10 millones de ejemplares traducidos incluso antes del lanzamiento de la última película de la saga, según declaró ese año el editor chino a la cadena estatal.

Después, al estrenarse la versión remasterizada de la primera película, las ganancias en China alcanzaron los $27,6 millones de dólares en la taquilla.

Sin embargo, el masivo éxito de la saga de magia en el país no es la razón detrás del inesperado protagonismo de Draco Malfoy en el Año Nuevo Chino, sino que su origen está en su nombre en chino.

“Malfoy” se translitera como “Ma Er Fu” en mandarín, conteniendo los caracteres para caballo (马) y buena fortuna (福), al leerlo de manera conjunta (Malfoy), ofrece la idea de que los caballos traerán la buena suerte.

Al tratarse del Año del Caballo, Malfoy es el rostro que la población ha elegido para desear buena suerte y atraer la riqueza y salud para este nuevo ciclo, incluso si se trata del matón de Hogwarts.