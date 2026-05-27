La falsa historia de Kim Sae-ron y Kim Soo-hyun, actor de La reina de las lágrimas

Kim Soo-hyun y Kim Sae-ron El actor surcoreano Kim Soo-hyun junto a su coestrella Kim Ji-won en una escena de la exitosa producción La reina de las lágrimas, proyecto que se vio ensombrecido comercialmente tras la campaña de falsas acusaciones en su contra

El actor surcoreano Kim Soo-hyun fue fuertemente criticado debido a que el youtuber Kim Se-ui, creador del canal Hover Lab, habló sobre un tema bastante delicado que involucró la actriz Kim Sae-ron.

El youtuber Kim Se-ui fue detenido por difundir información falsa donde señalaba al protagonista de la serie La reina de las lágrimas que supuestamente había mantenido una relación con la fallecida actriz Kim Sae-ron cuando ella era aún menor de edad.

¿Qué pasó con Kim Soo-hyun?

El impacto que ocasionaron estas acusaciones en la reputación de Kim Soo-hyun fue el declive de su carrera. A raíz del escándalo, marcas de lujo, instituciones financieras y marcas de cosméticos rompieron, decidieron cortar lazos comerciales con el actor.

¿De dónde salieron las difamaciones?

Luego de la muerte de la actriz Kim Sae-ron, ocurrida en marzo de 2025 y reportada como un posible caso de suicidio, comenzaron a surgir acusaciones públicas contra el actor Kim Soo-hyun. Los señalamientos fueron difundidos por un youtuber semanas después del fallecimiento de la actriz, quien en ese entonces tenía 24 años.

Durante una rueda de prensa televisada en Seúl en marzo del año pasado, el actor aclaró que ambos sostuvieron una relación “hace cuatro años”, periodo en el que ella ya era mayor de edad. Asimismo, desmintió las versiones que apuntaban a que la actriz enfrentaba presiones financieras por parte de su agencia.

¿Qué pasará con el acusado Kim Se-ui?

No solo está acusado de difundir información falsa, el youtuber Kim Se-ui también se le acusa de haber fabricado grabaciones de voz hechas con inteligencia artificial, en las cuales la actriz Kim Sae-ron, quien presuntamente afirmaba haber mantenido una relación sentimental con el actor durante su etapa en la escuela secundaria.